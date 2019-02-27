Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nda şubat depremi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’na bağlı kuruluşlarda görev yapan isimler son dönemde istim üzerinde…





Görev zararları, tamamlanamayan projeler ve tren kazaları nedeniyle gözlerin çevrildiği Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanlığı şubat ayını oldukça hareketli geçiriyor.





Altyapılar Genel Müdürü Erol Çıtak, TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürü Veysi Kurt ve DHMİ Genel Müdürü Funda Ocak, Kıyı Emniyeti Genel Müdürü Hızır Reis Deniz ve TCDD Genel Müdürü İsa Apaydın şubat yı içerisinde görevden alındı. Bakanlıktan görevden alınmalarla ilgili olarak herhangi bir açıklama yapılmazken bugün de PTT Genel Müdürü Kenan Bozgeyik'in görevden alındığı ajanslara düştü.





KARAYOLLARIYLA BAŞLADI





19 Şubat 2019'da Sivil Havacılık Genel Müdür Yardımcısı (SHGM) Can Erel'i de görevden alan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turan, göreve başladıktan iki hafta sonra yani 23 Temmuz 2018 günü de Karayolları Genel Müdürü İsmail Kartal'ı görevinden almış ve yerine Abdulkadir Uraloğlu'nu atamıştı.





2005-2015 yılları arasında 10 yıl Karayolları Genel Müdürlüğü yaptıktan sonra Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığı, Danıştay Üyeliği ve Kuzey Marmara Otoyolu inşaatını üstlenen konsorsiyumun CEO’luğuna getirilen Mehmet Cahit Turan, 9 Temmuz 2018'de Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı görevine getirilmişti.





Bakan Turan'ın şu ana kadar görev değişikliğine gitmediği genel müdürlükler arasında sadece TÜRKSAT, Türkiye Vagon Sanayi (TÜVASAŞ), Türkiye Lokomotif Sanayi (TÜLOMSAŞ), Türkiye Demiryolları Makinaları Sanayi ( TÜDEMSAŞ) kaldı.





Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nda üst düzeyde kadro değişikliğinin “ihtiyaçlar” çerçevesinde devam edebileceği belirtiliyor.





ŞUBATTA GELEN YENİ İSİMLER





Necdet Sümbül – Altyapılar Genel Müdürü





Erol Arıkan – TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürü





Mehmet Ateş – DHMİ Genel Müdürü





Durmuş Ünüvar – Kıyı Emniyeti Genel Müdürü





Ali İhsan Uygun – TCDD Genel Müdürü





Aysel Kandemir – PTT Genel Müdürü