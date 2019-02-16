Ulaştırma Bakanlığı için lükste sınır yok... Eğlence konsollu makam aracı kiraladı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 20 aylığına biri makam olmak üzere iki araç kiraladı. Araçlar için toplam 1 milyon 40 bin TL ödendi. Mercedes marka makam aracının aylık kirası ise 37 bin lira oldu. Özellikleri arasında makyaj aynalı güneşlikler, tavanda gözlük muhafazası, yol bilgisayarı, sigara donanımı, sıcaklık konfor paketi, kadife paspas ve eğlence konsol sistemi de var.





Sözcü'den Deniz Ayhan'ın haberine göre CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin'in gündeme getirdiği aylık 37 bin liraya kiralanan aracın Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına ait. Bakanlık, 23 Temmuz'da ihaleye çıkarak biri makam olmak üzere iki araç kiraladı. Makam aracının aylık kirası 37 bin TL oldu. Bakanlık 5 ay sonra yeniden ihale yaptı ve bu kez iki araç için 20 aylık sözleşme imzaladı. Kiralanan araçları için bakanlık toplam 1 milyon 40 bin TL ödedi.













EĞLENCE KONSOLU DA VAR





İhale sonucu kiralanan Mercedes marka makam aracının özellikleri, "2017 model, 3980 cc. Otomatik vites, dijital saat, döşeme rengi emniyet kemeri, elektrikli ayarlanan direksiyon kolonu, far sensörü, ısıtmalı arka cam, makyaj aynası ve makyaj aynalı güneşlik, okuma lambaları, perde hava yastıkları, tavanda gözlük muhafazası, yol bilgisayarı, sigara donanımı, buzdolabı, bardak tutucu, Mercedes Benz acil durum çağrı sistemi ve connect modülü, panoramik Sunroof, arka koltuğa masa, bagaj vale kilidi, koltuk plus ısıtma, çocuk koltuğu bağlantısı, 360 derecelik kamera, arka koltuk konsol eğlence sistemi, ön koltuk hafıza paketi, priz ve kadife paspas" olarak sıralandı.





CHP'li Tekin, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın yanıtlaması talebiyle şu soruları yöneltmişti:





2017 yılı itibarıyla; merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerince yapılan kiralama kalemleri nelerden oluştu?

Son beş yıl içerisinde yapılan kiralama kalemlerinin kamu kurumlarına ve illere göre dağılımı nasıl gerçekleşti?

Kamu kurumları tarafından temsil ve tanıtım gideri olarak adlandırılan harcamalara, son 5 yıl için yapılan ödeme miktarı nedir?

Bakanlığımız uhdesinde, son 5 yıl içinde hizmet alım yolu ile kiralanan ve satın alınan makam aracı sayısı ve bunlara ödenen ücret nedir?

Bir bakanın makam hizmetlerinde kullanılmak üzere, bir adet binek cinsi yabancı menşeli taşıt için aylık, 37.000 TL kiralama bedeli ödendiği iddiası doğru mudur?

Doğru ise bu bakan kimdir?

Son beş yılda, kamu idarelerince kiralanan hizmet binaları, araçlar ve diğer kalemler için ödenen bakım ve onarım masrafı nedir?

2019 yılında kamuya kaç tane yeni bina ve araç kiralaması planlanmaktadır?

Şu an itibariyle, kiralık olanlar dahil, kamudaki araç ve bina sayısı nedir?

Kamu hizmetlerinin kiralık taşıt ve binalarla yürütülmesi anlayışına devam edecek misiniz? İsrafın önlenmesi için Bakanlığınız öncü bir rol üstlenmesi sağlanacak mıdır?