AKP’li Deligöz: Ulan alın, açık kullanıyorum





Diktatörlük anayasası teklifinin Meclis'te görüşülmesine ilişkin oylamada bazı AKP’li milletvekilleri açık oy kullandı.





RS FM’de Yavuz Oğhan’ın hazırlayıp sunduğu ‘Bidebunudinle’ programında konuşan AKP Erzurum Milletvekili Orhan Deligöz, “Aslında başta böyle bir niyetim yoktu ama baktım kabinlerin önünde 15-20 CHP'li, hepsinin elinde bir kamera, sürekli çekiyorlar. Ben de ‘Siz kimsiniz kardeşim? Ne çekiyorsunuz?’ diyerek, ‘Ulan alın, açık kullanıyorum. Ne yapacaksınız? dedim” ifadelerini kullandı.

