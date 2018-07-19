Ukrayna'dan kaçırılan işadamı Yiğit tutuklandı

Yiğit, 12 Temmuz’da MİT’in illegal operasyonuyla Ukrayna’dan Türkiye’ye getirilmişti. Yiğit, Mersin Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü’ndeki sorgusunun ardından sağlık kontrolünden geçirildi.







Yiğit, adliyeye girerken gazetecilerin “Ukrayna’dan neden dönmediniz?” sorusunu “İşkence var dediler” diyerek cevapladı. Polisteki ifadesine dair ise “Sağ olsunlar güzel davrandılar, ne yaptıysak onu söyledik. Devletimiz için ne faydalıysa onu verdik” dedi. Yiğit, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.





ADAM KAÇIRMALAR, AZERBAYCAN VE UKRAYNA’YA SIÇRADI





12 Temmuz’da MİT’in, Azerbaycan ve Ukrayna’dan 2 kişiyi kaçırarak Türkiye’ye getirdiği açıklanmıştı. MİT tarafından Azerbaycan ve Ukrayna’dan Türkiye’ye kaçırılarak getirilen İsa Özdemir ve Salih Zeki Yiğit, “silahlı terör örgütü üyeliği” suçlamasıyla arandığı iddia edilmişti.