Samanyolu Haber /Dünya / Ukrayna'da iki Türk öğrenci evlerinde ölü bulundu /03 Ocak 2019 19:02

Ukrayna'da iki Türk öğrenci evlerinde ölü bulundu

Ukrayna'da kendilerinden 3 gündür haber alınamayan 2 öğrenci evlerinde ölü bulundu.

SHABER3.COM

Kendilerinden 3 gündür haber alamayan bir arkadaşlarının sabah saatlerinde polise giderek durumu bildirmesi üzerine öğrencilerin yaşadığı eve giden polis, kiralık olan dairede kızların cansız bedenleri ile karşılaştı. Yapılan inceleme sonucunda ekipler, öğrencilerin öldürülmüş olduklarını tespit etti. Öğrencilerin Harkov Üniversitesi'nde okudukları belirtildi.

Ukrayna basınında çıkan haberlerde, hayatını kaybeden öğrencilerden birinin, olaydan kısa süre önce ailesine, Türk vatandaşı olan eski erkek arkadaşının kendisini takip ettiği yönünde şikâyette bulunduğu belirtildi.

Cesetlerin bulunduğu kiralık dairenin sahibi ile hayatını kaybeden genç kızlardan birinin eski erkek arkadaşı olduğu belirtilen şahsın da polis tarafından sorguya alındığı bildirildi.
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