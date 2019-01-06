Samanyolu Haber /Gündem / Ukrayna'da iki Türk kadını öldüren zanlı tutuklandı /06 Ocak 2019 18:54

Ukrayna'da iki Türk kadını öldüren zanlı tutuklandı

Zanlının, öldürülen genç kadınlara ait olduğu değerlendirilen bir laptop ve cep telefonunu Pendik'te elektronik mağazasına sattığı belirlendi

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Ukrayna'nın Harkov kentinde 22 yaşındaki Buket Yıldız ve 22 yaşındaki Zeynep Hüsünbey'i kaldıkları evde öldürdüğü gerekçesiyle dün Pendik'te  gözaltına alınan Hüsnü Can Ç. çıkarıldığı mahkemece "Tasarlayarak canavarca hisle kasten öldürme" suçundan tutuklandı.
İki genç kadını öldürdüğü gerekçesiyle aranan Hüsnü Can Ç. Pendik’te babasının mezarı başında yakalanmıştı. Hüsnü Can Ç’nin babasının mezarının başına bir şişe alkol, silah kutusu, bir sırt çantası, bir adet av bıçağı kılıfı ve bir adet not bıraktığı tespit edilmişti. Söz konusu notta "Dünyada adalet yoktur. Hapis de verseniz ben cezamı her gün yaşıyorum" yazdığı belirlenmişti.

Gözaltına alınan Hüsnü Can Ç. (21),emniyetteki işlemlerinin ardından Kartal Anadolu Adalet Sarayı'na getirildi.

Adliye girişinde basın mensuplarının, ‘Cinayeti siz mi işlediniz?’, ‘Pişman mısınız?’ sorularına cevap vermedi.

Hüsnü Can Ç.'nin 16 Aralık'ta Ukrayna'ya gittiği, 2 Ocak'ta Türkiye'ye döndüğü belirtildi. Emniyette susma hakkını kullanan zanlının, polise şifahen Ukrayna'da bulunduğu süre içinde havalimanında yatıp kalktığını söylediği öğrenildi. Zanlının, Buket Yıldız tarafından barışma teklifi reddedilince cinayeti işlediği öne sürüldü.

Zanlının, öldürülen genç kadınlara ait olduğu değerlendirilen bir laptop ve cep telefonunu Pendik'te elektronik mağazasına sattığı belirlendi. Polisin el koyduğu laptop ve cep telefonu incelemeye alındı. Hüsnü Can Ç.'nin daha önce hakaret ve tehdit suçlarından emniyette kaydı olduğu öğrenildi.

İki genç kadını öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan katil zanlısı Hüsnü Can Ç., "Tasarlayarak canavarca hisle kasten öldürme" suçundan tutuklandı.
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