Samanyolu Haber /Dünya / Ukrayna'da bağımsız kiliseden Ruslar hala rahatsız /09 Aralık 2018 16:50

Ukrayna'da bağımsız kiliseden Ruslar hala rahatsız

Rus Ortodoks Kilisesi Patriği Kirill, Ukrayna'da bağımsız kilise kurulmasına izin verilemeyeceğini söyledi.

SHABER3.COM

Moskova'da Aziz Tatyana Kilisesi'ndeki pazar ayini sonrası inananlara hitap eden Kirill, Ukrayna Ortodoks Kilisesi'ne bağımsızlık (otosefallik) verilmesi hakkında konuştu.
Kirill, Ukrayna'da bağımsız kilise kurulması kabul edilemez olduğunu zira bağımsız kilise destekçileri, bağımsız kiliseyi kurmaya çalışanların öfke dolu olduğunu, hedeflerine güç yoluyla ulaşmaya ve 'diğerlerinin hayatlarını zindan etmeye' hazır olduğunu vurguladı.

Ukrayna Devlet Başkanı Pyotr Poroşenko, 'birleştirici' kilise konseyinin Ukrayna Ortodoks Kilisesi'nin oluşturulmasına ilişkin çalışmalara 15 Aralık'ta Kiev'de yapılacak toplantıyla başlayacağını söylemişti.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Ukrayna'da bağımsız kiliseden Ruslar hala rahatsız Sonraki Haber >>

Fransa'da Apple mağazasını talan ettiler

Fransa'da Apple mağazasını talan ettiler

Konya'da üretilen ilk insansı robot kontrolden çıkıp sahneden düştü

Konya'da üretilen ilk insansı robot kontrolden çıkıp sahneden düştü

Sarı yelekli Türk'ten TRT'ye: Tayyip de gidecek Macron da gidecek

Sarı yelekli Türk'ten TRT'ye: Tayyip de gidecek Macron da gidecek

Mars'taki rüzgar sesi ilk kez kaydedildi

Mars'taki rüzgar sesi ilk kez kaydedildi

Hem biber gazı sıktırdı hem de bir şey olmaz dedi

Hem biber gazı sıktırdı hem de bir şey olmaz dedi

Fransa'yı karıştıran görüntüler

Fransa'yı karıştıran görüntüler

Aniden çıkan hortum konser alanını dağıttı

Aniden çıkan hortum konser alanını dağıttı

Bir anda yola itti

Bir anda yola itti

Nifak, şirkten ve küfürden daha tehlikelidir....

Nifak, şirkten ve küfürden daha tehlikelidir....

Kaza için yolu kapatan polis kaza kurbanı oldu

Kaza için yolu kapatan polis kaza kurbanı oldu
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
19:24:36