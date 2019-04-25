Samanyolu Haber /Dünya / Ukrayna, Sovyet icatları hakkındaki bilgilerin ifşasını yasaklayan anlaşmadan çekildi /25 Nisan 2019 00:00

Ukrayna, Sovyet icatları hakkındaki bilgilerin ifşasını yasaklayan anlaşmadan çekildi

Ukrayna'nın, Sovyet icatlarıyla ilgili gizli bilgilerin ifşa edilmemesi hakkındaki anlaşmadan çekildiği belirtildi. Anlaşma kapsamında taraflar SSCB döneminde yapılan icatlara ilişkin bilgilerin gizliliğini korumayı taahhüt etmişti.

SHABER3.COM

Sputnik'te yer alan habere göre, Ukrayna Bakanlar Kurulu, bugünkü toplantısında 1999 tarihli Sovyet icatlarıyla ilgili gizli bilgilerin ifşa edilmesini yasaklayan anlaşmadan çekilme kararı aldı.

Anlaşma, 4 Haziran 1999 tarihinde Rusya, Ukrayna, Belarus, Ermenistan, Gürcistan, Kazakistan, Kırgızistan, Moldova, Tacikistan ve Özbekistan arasında imzalanmıştı. 

Anlaşmanın tarafları, SSCB döneminde yapılan gizli icatlara ilişkin bilgilerin gizliliğini korumayı taahhüt etmişti.

Ukrayna Devlet Başkanı Pyotr Poroşenko, daha önce yaptığı açıklamada, Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) kapsamında yapılan tüm uluslararası anlaşmaları dikkatle incelediklerini ve ulusal çıkarlara yönelik en ufak uygunsuzluk bulunması halinde ilgili anlaşmadan çıkacaklarını söylemişti.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Ukrayna, Sovyet icatları hakkındaki bilgilerin ifşasını... Sonraki Haber >>

41 yolcusu yangında ölen uçağın kanadındaki alevler içerden kaydedildi

41 yolcusu yangında ölen uçağın kanadındaki alevler içerden kaydedildi

Game of Thrones'ta büyük hata

Game of Thrones'ta büyük hata

Yeni Bamteli sohbeti yayınlandı....

Yeni Bamteli sohbeti yayınlandı....

Torpilli yolcu rezaleti: THY, yaşlı kadını uçaktan indirdi

Torpilli yolcu rezaleti: THY, yaşlı kadını uçaktan indirdi

Acil inişe geçen uçak havada alev topuna döndü

Acil inişe geçen uçak havada alev topuna döndü

Trenin önüne atladı ve kadını kurtardı

Trenin önüne atladı ve kadını kurtardı

Cep telefonu felaket getirdi

Cep telefonu felaket getirdi

Yaşlı kadını iten kadın polis!

Yaşlı kadını iten kadın polis!

Aşırı sağcı İngiliz siyasetçiye 'Milk Shake' şoku

Aşırı sağcı İngiliz siyasetçiye 'Milk Shake' şoku

Otomobil AVM'ye daldı

Otomobil AVM'ye daldı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
18:22:44