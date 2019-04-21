Ukrayna seçimlerini komedyen Zelenskiy kazandı

Zelenskiy seçim sonrası verdiği ilk demeçte "Sizi asla yüzüstü bırakmayacağım." diye konuştu. Zelenkiy eski Sovyet dönemi ülkelerine de "Bize bakın. Herşey mümkün." diye seslendi.







Rakibi halen Ukrayna devlet başkanı olan Petro Poroşenko'nun oy oranı ise yüzde 27,3'te kaldı.







Ekonomik sorunlar, yolsuzluk ve ülkenin doğusunda Rusya ile yaşanan çatışmaların oluşturduğu atmosferin etkisiyle değişim arzulayan Ukrayna halkı yeni devlet başkanı olarak siyasi deneyimi olmayan aktör ve komedyen Vladimir Zelenskiy'i seçti.