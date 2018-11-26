Ukrayna Rus kentini bombardımana tuttu iddiası

Sputnik muhabirinin bölgeden aktardığına göre, saldırı yaklaşık 1 saat önce başladı ve ağır toplar dahil çeşitli silahlar tarafından yapılıyor.





DONETSK NE ZAMAN RUS YANLISI MİLİSLERİN ELİNE GEÇTİ?





2014 yılında Ukrayna ordusu ile Rus destekli misilislerin çatışmaları sonucunda Donetsk ve Luhansk olmak üzere Ukrayna’nın iki bölgesi milisler tarafından kontrol edilmeye başlanmıştı. Milisler tarafından ilan edilen Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC), Ukrayna devleti tarafından tanınmazken bölgede zaman zaman iki güç arasında çatışmaların yaşandığı biliniyordu.





Donetsk bölgesinin toplam 4,3 milyon nüfusu bulunuyor. Rus nüfus ise 2014 yılında kentin yüzde 38’ini oluşturuyordu.