Ukrayna resmen parçalandı... Yeni bir devlet kuruldu

Donetsk Halk Cumhuriyeti lideri Aleksandr Zaharçenko, üç yıldır devam eden Ukrayna krizini çözmek amacıyla kurdukları yeni, bağımsız ülke Malorossiya'ya üç yıllık bir süreçte geçiş yapmayı planladıklarını belirtti.

'UKRAYNA, KENDİSİNİ BATIK DEVLET OLARAK GÖSTERİYOR'

Donetsk'teki tartışmalarda 'Ukrayna'nın kendisini batık devlet olarak gösterdiği' sonucuna varıldığını kaydeden Zaharçenko, uluslararası topluma yeni ülke önerisini destekleme çağrısı yaptı.

Donetsk lideri, "Bölgelerdeki halklar tarafından desteklenmeliyiz. Uluslararası toplumun bu fikri desteklemesi halinde çözüm mümkün olacaktır" dedi.

TİMOFEYEV: BAŞKENT DONETSK OLACAK



Donetsk Halk Cumhuriyeti Gelir Bakanı Aleksandr Timofeyev, yeni ülkenin kuruluşuna ilişkin anayasa akdini okudu.

Timofeyev, "Eski Ukrayna'nın temsilcileri olarak, Ukrayna'nın ardıl devleti olan Malorossiya'nın kurulduğunu ilan ediyoruz. Yeni ülkenin adı Malorossiya olacak, zira Ukrayna adı artık itibarını yitirdi. Donetsk, Malorossiya'nın başkenti olacak" ifadelerini kullandı.





'RUSYA-BELARUS BİRLİK DEVLETİ'NE KATILMAYI AMAÇLAYACAĞIZ'





Malorossiya anayasasının devletin tarafsızlık statüsünü ve Rusya ile ilişkiler geliştirme politikasını vurgulayacağını kaydeden Timofeyev, yeni ülkenin Rusya-Belarus Birlik Devleti'ne katılmayı hedefleyeceğinin ve aynı zamanda da egemenliğini koruyacağının altını çizdi.





'BİR DİĞER HEDEF AB İLE VİZESİZ REJİME GEÇMEK'





Timofeyev, Malorossiya'nın, Rusça ve Malorossiya dilinin resmi dil olduğu, bölgesel dillerin de hak ve statü sahibi olduğu, çok uluslu bir ülke olacağını da belirterek sözlerini şöyle sürdürdü: "Malorossiya'da dinler eşit haklara sahip olacak. Devlet, Bağımsız Devlet Topluluğu (BDT) içindeki faaliyetlerini sürdürmek ve Rusya ile AB'yle üçlü görüşmeler yapmayı amaçlıyor. Ayrıca AB ile vizesiz rejime geçilmesi de hedefleniyor."





ANAYASA İÇİN REFERANDUM YAPILACAK





Malorossiya anayasasının bir referandumun ve geniş katılımlı istişarelerin ardından kabul edilmesi bekleniyor.