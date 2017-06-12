Samanyolu Haber /Dünya / Ukrayna için AB'ye vizesiz seyahat başladı /12 Haziran 2017 15:08

Ukrayna için AB'ye vizesiz seyahat başladı

Ukraynalılar 11 Haziran'dan itibaren Avrupa Birliği ülkelerine vizesiz seyahat etmeye başladı. Devlet Başkanı Poroşenko bu gelişmeyi "Ukrayna’nın Rus İmparatorluğu'ndan nihai ayrılışı" olarak niteledi.

SHABER3.COM

Ukraynalılar, Avrupa Birliği ülkelerine artık vizesiz seyahat edebiliyorlar. AB’nin bir süre önce Ukrayna vatandaşlarına tanıdığı vize serbestisi, 11 Haziran 2017 tarihinde yürürlüğe girdi.

Deutsche Welle Türkçe'nin haberine göre Pazar günü binlerce Ukraynalı AB sınırındaki ülkelere ve Varşova, Budapeşte ve Frankfurt gibi AB havaalanlarına akın etti. Ukrayna’nın batısından eşi ile birlikte Polonya’ya geçen Uljana Golosjak "Yaklaşık 10 yıldır ilk kez yurt dışına çıkıyorum ve vizesiz yurtdışına çıkmak harika bir duygu" diyerek duygularını aktardı.

POROŞENKO: 11 HAZİRAN TARİHİ BİR GÜN

Slovakya sınırında mevkidaşı Andrej Kiska ile AB’nin kapısını sembolik olarak açan Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko "11 Haziran ülkemizin Rus İmparatorluğu'ndan nihai ayrılışı ve Avrupa uluslarının ailesine geri dönüşü olarak tarihe geçecek" diye konuştu. Poroşenko, "Bunun için uzun yıllar bekledik" dedi.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini de bir video mesajı yayınlayarak "Bugün, Ukrayna ve Avrupa Birliği ülkelerinde yaşayan insanlar arasındaki bariyerleri indiriyoruz" diye konuştu. Ukrayna hükümetinin halkın talep ettiği reformları yerine getirdiğini belirten Mogherini, AB’nin de bunun karşılığında vaat ettiği sözleri yerine getirdiğini söyledi.

ABD'DE 90 GÜN KALABİLECEKLER

Ukrayna vatandaşlarına AB’ye seyahatlerde vize mecburiyetinin kaldırılması, AB üyesi ülkeler tarafından yaklaşık bir ay önce onaylanmıştı. Ukraynalılar AB ülkelerinde 90 gün kalabilecekler. Uygulama iş ve turistik seyahatler ile aile ziyaretlerini de kapsıyor. Seyahat edeceklerin parmak izlerinin kayıtlı olduğu biyometrik bir pasaporta ihtiyaçları var. Uygulama AB ülkelerinde bir çalışma iznini kapsamıyor.

Vize muafiyeti, bu alanda farklı siyasi kuralların uygulandığı Büyük Britanya ve İrlanda dışındaki AB ülkeleri için geçerli olacak. Ukrayna vatandaşları İzlanda, Norveç, İsviçre ve Liechtenstein gibi AB üyesi olmayan ülkelerde de vizesiz 90 gün kalabilecekler.

AB ülkelerine vizesiz seyahat hakkı tanınan ülkelerin sayısı şubat ayında Gürcistan'ın da dahil edilmesiyle 50'yi aştı. Türkiye ve Kosova'nın vizenin kaldırılması için yaptıkları teklif gerekli şartların oluşmadığı gerekçesiyle AB tarafından kabul edilmemişti.
<< Önceki Haber Ukrayna için AB'ye vizesiz seyahat başladı Sonraki Haber >>

Kamyon şoförü uyuyunca otobanı birbirine kattı

Kamyon şoförü uyuyunca otobanı birbirine kattı

Vekil beraberlik mesajı verirken AKP'liler birbirinin kaşını gözünü yardı

Vekil beraberlik mesajı verirken AKP'liler birbirinin kaşını gözünü yardı

Star yazarı: Erdoğan'dan daha iyi halife mi bulacaksınız

Star yazarı: Erdoğan'dan daha iyi halife mi bulacaksınız

Canlı yayında kitabını yedi

Canlı yayında kitabını yedi

Kaza mahallindeki kedi sosyal medyayı salladı

Kaza mahallindeki kedi sosyal medyayı salladı

Binali Yıldırım'ın yazı ile imtihanı!

Binali Yıldırım'ın yazı ile imtihanı!

Hocaefendi ile Ramazan Mukabelesi MC TV'de

Hocaefendi ile Ramazan Mukabelesi MC TV'de

Ramazan'da bize düşen şey

Ramazan'da bize düşen şey

FBI eski direktörü canlı yayında sorgulandı

FBI eski direktörü canlı yayında sorgulandı

AKP halkı nasıl silahlandırıyor?

AKP halkı nasıl silahlandırıyor?
yolum kaderim
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
19:15:49