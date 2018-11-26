Samanyolu Haber /Dünya / Ukrayna Devlet Başkanı sıkıyönetim kanununu imzaladı /26 Kasım 2018 16:10

Ukrayna Devlet Başkanı sıkıyönetim kanununu imzaladı

Ukrayna Devlet Başkanı Poroşenko, sıkıyönetim kanununu imzaladığını duyurdu.

SHABER3.COM

Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko, Karadeniz'de Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan gerginliğin ardından sıkıyönetim kanununu imzaladı. Karar parlamentonun onayının ardından 2 ay süre ile geçerli olacak.

Rusya ile Kerç Boğazı bölgesinde yaşanan gerilimin ardından Ukrayna Güvenlik ve Savunma Konseyi'nin (SNBO) ülkede sıkıyönetim ilan edilmesine ilişkin kararı, Devlet Başkanı Pyotr Poroşenko tarafından onaylandı. Poroşenko'nun imzaladığı kararnameye göre, Ukrayna saati ile 15.00'te (TSİ 16.00) yürürlüğe giren sıkıyönetim, 25 Ocak 2019'a kadar geçerli olacak.

Ukrayna lideri imzaladığı kararnameyle ayrıca, Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı'nı kısmi seferberlik için gereken önlemleri almakla görevlendirdi.

Ayrıca SNBO, karşı istihbarat ve terörle mücadele çalışmalarını güçlendirmekle görevlendirilirken, sıkıyönetim uygulamasının, Ukrayna parlamentosu Verhovna Rada'da onaylanması ardından yürürlüğe gireceği belirtiliyor.

Sıkıyönetimin yürürlüğe girmesi halinde ülkede bu uygulama sonlanana kadar seçim düzenlenmesine ya da protesto gösterilerine izin verilmeyecek. Sıkıyönetim fikrinin, Ukrayna'da devlet başkanlığı seçimlerine gidilecek

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