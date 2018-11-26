Ukrayna Devlet Başkanı sıkıyönetim kanununu imzaladı

Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko, Karadeniz'de Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan gerginliğin ardından sıkıyönetim kanununu imzaladı. Karar parlamentonun onayının ardından 2 ay süre ile geçerli olacak.





Rusya ile Kerç Boğazı bölgesinde yaşanan gerilimin ardından Ukrayna Güvenlik ve Savunma Konseyi'nin (SNBO) ülkede sıkıyönetim ilan edilmesine ilişkin kararı, Devlet Başkanı Pyotr Poroşenko tarafından onaylandı. Poroşenko'nun imzaladığı kararnameye göre, Ukrayna saati ile 15.00'te (TSİ 16.00) yürürlüğe giren sıkıyönetim, 25 Ocak 2019'a kadar geçerli olacak.