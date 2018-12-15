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Ukrayna’da savaş uçağı düştü
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Ukrayna’da savaş uçağı düştü
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15 Aralık 2018 16:58
Ukrayna’da savaş uçağı düştü
Ukrayna ordusu Su-27 tipi bir savaş uçağının düştüğünü duyurdu
SHABER3.COM
Reuters'ın son dakika geçtiği habere göre uçağın pilotu hayatını kaybetti.
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