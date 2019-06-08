Samanyolu Haber /Gündem / Uğur Dündar'dan ilk açıklama /08 Haziran 2019 00:01

Uğur Dündar'dan ilk açıklama

Uğur Dündar, Binali Yıldırım'ın beklenen düelloda kendisinin moderatör olarak görev almasını istemesi üzerine ilk açıklamayı yaptı:

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İŞTE UĞUR DÜNDAR'IN YILDIRIM'IN AÇIKLAMASI SONRASI İLK CEVABI

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