Ugan ve Kaya'yı polisin kaçırdığı kesinleşti: Tutanak tutup dosya numarası vermişler

Medyabold'dan Cevheri Güven'in haberine göre Ankara’da 13 Şubat 2019’da Yasin Ugan ve Özgür Kaya’yı evlerinden başlarına siyah poşet geçirerek götüren ekibin polis olduğu kesinleşti.





Emniyet’in “bizde yok” dediği Yasin Ugan ve Özgür Kaya ile ilgili polisin evde tutanak tuttuğu ve dosya numarası verdiği ortaya çıktı. Dosya numarasını Savcı Selçuk Güntaş da doğruladı.





Ugan ve Kaya’nın yaşadıkları Altındağ Çamlık Mahallesi 1847’nci Sokak’ta yapılan aramanın tutanak altına alındığı ve bu tutanağın sorgulama sırasında ev sahibine gösterildiği öğrenildi. Tutanakta bulunan dosya numarası ise; 2017/69394





SAVCILIK NUMARAYI DOĞRULADI





Ugan ve Kaya’nın ailelerinin Ankara Emniyeti’ne yaptığı başvuruda “gözaltında böyle birileri yok” bilgisi üzerine konu adliyeye taşındı. Yapılan suç duyurusunda ev sahibine verilen 2017/69394 soruşturma numarasına da yer verildi. Söz konusu numara, şikayet dilekçesini alan Ankara Cumhuriyet Savcısı Selçuk Güntaş tarafından kontrol edildi. Savcı Güntaş, söz konusu dosya numarasını doğruladı.





POLİSLER EV SAHİBİNE UGAN VE KAYA’NIN FOTOĞRAFLARINI GÖSTERMİŞ





Ugan ve Kaya’nın götürülmesinden yaklaşık iki saat sonra ev sahibinin sorgulandığı ve Ugan ve Kaya’nın fotoğraflarının gösterildiği öğrenildi. Ev sahibi tutanağa “şahit” olarak yazılırken, evde yapılan arama tutanağında Ugan ve Kaya’nın gözaltına alınışına ilişkin dosya numarası da eklendi.





GÖZALTI İŞLEMİ UYGULANDI SONRASI BİLİNMİYOR





Evde yapılan aramanın tutanak altına alınması, tutanağa şahit yazılması ve gözaltı işleminin dosya numarasının tutanağa eklenmesi normal bir gözaltı işleminde yapılması gereken uygulamalar. Ancak ardından polisin Ugan ve Kaya’yı Emniyet’e götürmeyip, başlarına siyah poşet geçirerek evden çıkarmaları Milli İstihbarat Teşkilatı’na teslim edilme iddialarını gündeme getiriyor.





KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMUNA BAŞVURULDU





Dosya numarasının savcılıkça kabul edilmesi ve tutanağı ev sahibinin görmesi nedeniyle, Ugan ve Kaya’yı Emniyet’in zorla kaybetmesi ya da MİT’e teslim etmesi konusunda avukatlar aracılığıyla Kamu Denetçiliği Kurumu’na başvuruda bulunuldu. Ayrıca Ankara Barosu, İnsan Hakları Derneği’ne de başvurularda bulunulduğu belirtildi.



