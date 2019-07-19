UEFA'dan Fenerbahçe'ye müjdeli haber

Yapılacak transferler de UEFA'dan gelecek habere göre şekillenecekti. Fenerbahçe'nin merakla beklediği UEFA kararı belli oldu.A Spor'un haberine göre UEFA, Fenerbahçe'ye men cezası vermedi. UEFA'nın Finansal Fair Play çerçevesinde sarı-lacivertli ekibe sadece çeşitli yaptırımlar uygulayacağı açıklandı.





İşte UEFA'nın Fenerbahçe'ye yaptırımlarından bazıları:





1- UEFA gelirlerinden elde edilecek 2 milyon Euro kesilecek.

2- Gelecek iki sezonda yapılacak transferler UEFA'ya bildirilemeyecek.





Sporx'in haberinde ise şu detaylar aktarılıyor:





"UEFA, Fenerbahçe'ye 2 milyon euro para cezası verdi. Fenerbahçe'ye ayrıca 23 futbolcu kısıtlaması getirildi. UEFA, Fenerbahçe'ye 2021-2022 sezonlarında pozitif transfer bakiyesi (Aldığından çok satması gerekiyor) zorunluluğu getirdi. Fenerbahçe, mevcut borcunu 15 Ekim 2019'a kadar yapılandırırsa, UEFA tarafından verilen 2 milyon euroluk ceza 1 milyon euroya indirilecek. Fenerbahçe 2020-2021 ve 2021-2022 sezonlarında transfer bakiyesinde artıya geçmezse, yeni transferlerini UEFA kadrosuna dahil edemeyecek."