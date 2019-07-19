Samanyolu Haber /Spor / UEFA'dan Fenerbahçe'ye müjdeli haber /19 Temmuz 2019 20:14

UEFA'dan Fenerbahçe'ye müjdeli haber

Geçtiğimiz sezon kötü bir performans sergileyen Fenerbahçe, yeni sezon için iddialı bir kadro kurma amacında. Kruse ve Muriç gibi isimleri transfer ederek şampiyonluk hedefleyen Sarı-lacivertlilerin gözü kulağı UEFA'nın vereceği karardaydı.

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Yapılacak transferler de UEFA'dan gelecek habere göre şekillenecekti. Fenerbahçe'nin merakla beklediği UEFA kararı belli oldu.A Spor'un haberine göre UEFA, Fenerbahçe'ye men cezası vermedi. UEFA'nın Finansal Fair Play çerçevesinde sarı-lacivertli ekibe sadece çeşitli yaptırımlar uygulayacağı açıklandı.

İşte UEFA'nın Fenerbahçe'ye yaptırımlarından bazıları:

1- UEFA gelirlerinden elde edilecek 2 milyon Euro kesilecek.
2- Gelecek iki sezonda yapılacak transferler UEFA'ya bildirilemeyecek.

Sporx'in haberinde ise şu detaylar aktarılıyor:

"UEFA, Fenerbahçe'ye 2 milyon euro para cezası verdi. Fenerbahçe'ye ayrıca 23 futbolcu kısıtlaması getirildi. UEFA, Fenerbahçe'ye 2021-2022 sezonlarında pozitif transfer bakiyesi (Aldığından çok satması gerekiyor) zorunluluğu getirdi. Fenerbahçe, mevcut borcunu 15 Ekim 2019'a kadar yapılandırırsa, UEFA tarafından verilen 2 milyon euroluk ceza 1 milyon euroya indirilecek. Fenerbahçe 2020-2021 ve 2021-2022 sezonlarında transfer bakiyesinde artıya geçmezse, yeni transferlerini UEFA kadrosuna dahil edemeyecek."
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