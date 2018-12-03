Samanyolu Haber /Spor / UEFA yeni bir turnuva düzenliyor /03 Aralık 2018 02:37

UEFA yeni bir turnuva düzenliyor

UEFA, 2021-2022 sezonundan itibaren kulüpler düzeyinde yeni bir turnuva düzenleneceğini açıkladı.

SHABER3.COM

Şimdilik ismi "UEFA Avrupa Ligi 2" olan turnuvada 32 takım grup aşamasında yer alacak. Turnuvanın başlayacağı 2021-2022 sezonundan itibaren UEFA Avrupa Ligi'nde de grup aşamasında 32 takım mücadele edecek.

Sözcü’de yer alan habere göre, A Takım seviyesinde Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi organizasyonlarını düzenleyen UEFA; üçüncü bir organizasyonun startını verdiğini açıkladı. UEFA, henüz ismi ve detayları bilinmeyen organizasyonu 2021-2022 sezonunda hayata geçirecek.

UEFA Yönetim Kurulu’nun Dublin’de yaptığı toplantıdan yeni bir organizasyonun hayata geçmesi kararı çıktı. UEFA tarafından yapılan açıklamaya göre şimdilik “UEFA Avrupa Ligi 2” (kısaca UEL2) şeklinde ismi geçen organizasyonun 2021-2022 sezonunda hayata geçmesiyle üç kulüp turnuvası yapı olarak Şampiyonlar Ligi’yle aynı formata dönecek ve üç turnuvada da 32’şer takım mücadele edecek.

Türkiye’yi nasıl etkiliyor?

UEFA kulüpler sıralamasında 10. sırada yer alan Türkiye’den bu sezon biri direkt grup aşamasında olmak üzere toplam üç kulüp UEFA Avrupa Ligi sahnesinde boy göstermişti. Yeni turnuva UEL2’nin başlaması ile Türkiye -eğer 10. sıradaki yerini kaybetmeze- Şampiyonlar Ligi’ne daha önceki yıllarda olduğu gibi biri direkt grup aşamasından başlamak üzere iki takım gönderecek ancak Avrupa Ligi’nde yalnızca bir takımımız yer alabilecek. Türkiye UEL2’ye ise iki takım gönderecek.

Yani alınan bu karara göre 10. sırada kalması halinde Türkiye yine toplamda Avrupa’ya 5 takımla gidecek. Yeni turnuvada da maçlar perşembe günü oynanacak ancak yeni bir maç saati açılacak. TSİ 19.30’da UEL2 maçlarının başlaması ön görülüyor.

Grupları ikinci sırada bitiren ekiplerle UEFA Avrupa Ligi gruplarında üçüncü olan takımlar, yeni turnuvanın play-off turunda yer alacak ve yoluna son 16 turunda devam edecek. Gruplardan sonra eleme usulüyle oynanacak maçların ardından turnuvanın şampiyonu belirlenecek. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üçüncü turnuvasının şampiyonu, bir sonraki sezon UEFA Avrupa Ligi’ne katılma hakkı kazanacak.

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