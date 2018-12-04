Samanyolu Haber /Spor / UEFA, VAR'ı Şampiyonlar Ligi'nde kullanacak /04 Aralık 2018 02:08

UEFA, VAR'ı Şampiyonlar Ligi'nde kullanacak

UEFA, Video Yardımcı Hakem (VAR) sisteminin bu sezon Şampiyonlar Ligi son 16 turundan itibaren kullanılacağını ilan etti.

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Eylül ayında yapılan açıklamada, Şampiyonlar Ligi 2019-20 sezonundan itibaren VAR sisteminin kullanılacağını duyuran UEFA, uygulamayı öne çekti.
İrlanda'nın başkenti Dublin'de toplanan UEFA İcra Kurulu, VAR sisteminin 2019'un şubat ayında başlayacak Şampiyonlar Ligi son 16 turundan itibaren kullanılmasını kararlaştırdı.

VAR'ın 2019'da ayrıca, UEFA Avrupa Ligi finali, UEFA Uluslar Ligi Finalleri ve Avrupa 21 Yaş Altı Şampiyonası'nda da kullanılması kararı alındı.

Sistem, eylül ayında duyurulduğu gibi 2019 UEFA Süper Kupa maçı, 2020 Avrupa Şampiyonası, 2020-21 sezonundan itibaren UEFA Avrupa Ligi ve 2021 UEFA Uluslar Ligi Finalleri'nde de devrede olacak.
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