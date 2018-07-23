UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş ve Başakşehir'in rakipleri belli oldu

İsviçre'nin Nyon kentinde düzenlenen kura çekiminde Fenerbahçe'nin rakibi belli oldu. Fenerbahçe, Portekiz'in Benfica takımıyla eşleşti. Şampiyonlar Ligi'ne 3. ön eleme turundan katılacak Fenerbahçe ilk karşılaşmayı deplasmanda oynayacak. Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda Medipol Başakşehir'in muhtemel rakibi Aberdeen - Burnley eşleşmesinin galibi olurken, Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde B36 Torshavn engelini geçerse LASK - Lillestrom eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.
Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda ilk maçlar 7-8 Ağustos, rövanşları 14 Ağustos, Avrupa Ligi'nde ise ilk maçlar 9 Ağustos, rövanşları ise 16 Ağustos'ta oynanacak.