Samanyolu Haber /Spor / UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş ve Başakşehir'in rakipleri belli oldu /23 Temmuz 2018 15:19

UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş ve Başakşehir'in rakipleri belli oldu

Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda Medipol Başakşehir'in muhtemel rakibi Aberdeen - Burnley eşleşmesinin galibi olurken, Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde B36 Torshavn engelini geçerse LASK - Lillestrom eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

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İsviçre'nin Nyon kentinde düzenlenen kura çekiminde Fenerbahçe'nin rakibi belli oldu. Fenerbahçe, Portekiz'in Benfica takımıyla eşleşti. Şampiyonlar Ligi'ne 3. ön eleme turundan katılacak Fenerbahçe ilk karşılaşmayı deplasmanda oynayacak. Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda Medipol Başakşehir'in muhtemel rakibi Aberdeen - Burnley eşleşmesinin galibi olurken, Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde B36 Torshavn engelini geçerse LASK - Lillestrom eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda ilk maçlar 7-8 Ağustos, rövanşları 14 Ağustos, Avrupa Ligi'nde ise ilk maçlar 9 Ağustos, rövanşları ise 16 Ağustos'ta oynanacak.
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  • SıraTAKIMOP
  • 1Beşiktaş3479
  • 2Fenerbahçe3474
  • 3Torku Konyaspor3466
  • 4Medipol Başakşehir3459
  • 5Osmanlıspor FK3452
  • 6Galatasaray3451
  • 7Kasımpaşa3450
  • 8Akhisar Belediyespor3446
  • 9Antalyaspor3445
AYRINTILI PUAN DURUMU
  • 34.HAFTA
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  • TRABZONSPOR0 - 6KASIMPASA
  • GENCLERBIRLIGI3 - 1ESKISEHIRSPOR
  • OSMANLISPOR1 - 0AKHISAR BELEDIYESPOR
  • KONYASPOR2 - 1BESIKTAS
  • MERSIN IDMAN Y.2 - 5BURSASPOR
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  • BAŞAKŞEHİR1 - 0ÇAYKUR RİZESPOR
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