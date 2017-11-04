Samanyolu Haber /Gündem / Ucuz etin kaynağı belli değil /04 Kasım 2017 10:42

Ucuz etin kaynağı belli değil

Et ve Süt Kurumu sadece iki market ile anlaşma yapıp 29 liradan kıyma ve 31 liradan kuşbaşı et satışına başladı. Vatandaşa ucuz et yedireceğiz propagandası yapılıyor ama soru işaretleri yok değil

SHABER3.COM

Et ve Süt Kurumu iki market ile anlaştı, ancak akıllarda bir çok soru işareti var.. Öncelikle bu etlerin menşei ne ? ESK yurtiçindeki üreticilerden karkasın kilogramını 25 liradan alacağını açıkladı. Bu durumda eğer ESK marketlere yerli eti verecekse aldığı fiyattan satacak. Kar elde edemeyecek. Üstelik diğer maliyetleri nedeniyle zarar edecek. Bu arada Erdoğan Sırbistan'da 5 bin tonluk et ithali anlaşması yaptı. Aca bu etler Sıbistandan veya başka bir ülkeden mi gelecek.. Hangi kesim şartlarında, hangi usullerle kesilmiş belli olamayan etler vatandaşa yedirilecek.. Yurtdışından alınan karkas etin kilogramı ise 19 lira civarında. hal böyle olunca Marketlere verilecek etin menşei biraz da yabancı olma ihtimali daha da güçleniyor... 

İşin bir de üretici boyutu var .. Ucuz et ithalatı ile et üreticisi de büyük sıkıntıda. Yem ve diğer maliyetler düşürülmeden üretici tamamen zarar edecek... Veya tamamen dışarıdan et ithal eden ülke haline geleceğiz.. 
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