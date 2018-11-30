Uçuştan önce zil-zurna sarhoş olan pilota 10 ay hapis

Olayla ilgili yapılan polis açıklamasında Japon pilot Katsutoshi Jitsukawa'ya İngiltere’nin başkenti Londra’daki Heathrow Havalimanı’ndan ekim ayında uçuşundan yaklaşık 1 saat önce alkol testi yapıldığı belirtildi. Nefes testinde aşırı alkollü olduğu anlaşılan 42 yaşındaki Jitsukawa, gözaltına alındı. Japon Hava Yolları’na ait, 244 yolcunun bulunduğu yolcu uçağı ise pilotun sarhoş yakalanmasının ardından 1 saat gecikmeli olarak kalktı.







Yapılan kan testinden 100 mililitre kanda 189 miligram alkol bulunan pilotun, 20 miligram olan limiti 9 kat aştığı anlaşıldı. Mahkemeye çıkarılan Japon pilot Jitsukawa, alkol sınırını aşmaktan suçlu bulundu. İngiliz hakim pilota 10 hapis cezası verdi.







Japon Hava Yolları özür diledi





Londra-Tokyo seferini yapacak olan Japon Hava Yolları’na (JAL) ait, 244 yolcunun bulunduğu uçağın 3. yardımcı pilotu Jitsukawa’nın gözaltına alınması nedeniyle uçuş 1 saat rötar yapmıştı. Öte yandan, Japon Hava Yolları olayla ilgili yaptığı açıklamada yaşananlardan dolayı özür dileyerek, “Gelecekte yaşanabilecek benzer olayları önlemek amacıyla acil eylemler uygulamaya koyulacak. Emniyet bizim en büyük önceliğimizdir” ifadelerini kullanmıştı



