Samanyolu Haber /Dünya / Uçuştan önce zil-zurna sarhoş olan pilota 10 ay hapis /30 Kasım 2018 10:30

Uçuştan önce zil-zurna sarhoş olan pilota 10 ay hapis

İngiltere’de uçuştan 50 dakika önce yapılan alkol testi ile sınırı 9 kat aştığı ortaya çıkan Japon pilot 10 ay hapis cezasına çarptırıldı.

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Olayla ilgili yapılan polis açıklamasında Japon pilot Katsutoshi Jitsukawa'ya İngiltere’nin başkenti Londra’daki Heathrow Havalimanı’ndan ekim ayında uçuşundan yaklaşık 1 saat önce alkol testi yapıldığı belirtildi. Nefes testinde aşırı alkollü olduğu anlaşılan 42 yaşındaki Jitsukawa, gözaltına alındı. Japon Hava Yolları’na ait, 244 yolcunun bulunduğu yolcu uçağı ise pilotun sarhoş yakalanmasının ardından 1 saat gecikmeli olarak kalktı.

Yapılan kan testinden 100 mililitre kanda 189 miligram alkol bulunan pilotun, 20 miligram olan limiti 9 kat aştığı anlaşıldı. Mahkemeye çıkarılan Japon pilot Jitsukawa, alkol sınırını aşmaktan suçlu bulundu. İngiliz hakim pilota 10 hapis cezası verdi.

Japon Hava Yolları özür diledi

Londra-Tokyo seferini yapacak olan Japon Hava Yolları’na (JAL) ait, 244 yolcunun bulunduğu uçağın 3. yardımcı pilotu Jitsukawa’nın gözaltına alınması nedeniyle uçuş 1 saat rötar yapmıştı. Öte yandan, Japon Hava Yolları olayla ilgili yaptığı açıklamada yaşananlardan dolayı özür dileyerek, “Gelecekte yaşanabilecek benzer olayları önlemek amacıyla acil eylemler uygulamaya koyulacak. Emniyet bizim en büyük önceliğimizdir” ifadelerini kullanmıştı

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