Samanyolu Haber /Gündem / 'Üçüncü pist bitmeden yeni havalimanını neden açtınız?' /10 Temmuz 2019 21:27

'Üçüncü pist bitmeden yeni havalimanını neden açtınız?'

İstanbul Yeni Havalimanı’nda taksi sürelerinin çok uzun olmasıyla ilgili şikayetler bitmiyor. Bu şikayetler üzerine uçakların taksi sürelerini azaltmak amacıyla yeni bir pistin devreye gireceği öğrenildi.

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Yeni yapılacak ve üçüncüsü olacak pistin 2020 yılının ilk altı ayında tamamlanması bekleniyor. Dünyanın sayılı fütüristleri arasında gösterilen Seri ve İnovatif Girişimci Alphan Manas, “Metro bitmeden, üçüncü pist açılmadan ve TAV'ın Atatürk Havalimanı sözleşmesi bitmeden yeni havalimanını niye açtınız?” diyerek tepki gösterdi.

İstanbul Havalimanı üçüncü pisti hakkında değerlendirmelerde bulunan İGA Havalimanı İşletmesi İcra Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü H. Kadri Samsunlu “Üç bağımsız pistimizi gelecek yılın ilk altı ayı içerisinde hizmete almayı hedefliyoruz. İnşaatı devam eden üç bağımsız pistin tamamlanması ile birlikte sağlayacağı konfor ve zaman tasarrufuyla bu hizmet kalitesi iddiamızı da zirveye taşıyacağız” diye konuştu.

Uçak taksi sürelerinin azaltılması için farklı çalışmaların sürdüğünü söyleyen Samsunlu, şöyle konuştu:

“Bu kapsamda, taksi yolları yüzey altına yerleştirilmesi planlanmış trafiği hızlandıracak loop sensörleri, mikrodalga bariyerleri, kumanda kontrol panelleri ve stop bar montaj çalışmalarına başlandı. Ayrıca yapılan bu çalışmalar esnasında kış öncesi yapılması planlanan taksi yolu asfalt ve boya tamir bakım çalışmaları da uygulamaya sokuldu.”

Teknoloji Uzmanı Alphan Manas, Twitter hesabından uçak taksi sürelerinin yüzde 50 oranında azaltılması için yapılan çalışmaların 2020 yılının ikinci yarısında tamamlanacak olmasına tepki gösterdi. 

Manas, şunları söyledi:

“İstanbul Havalimanında uçakların taksi süreleri %50 azalacak ve saatte iniş/kalkış yapan uçak 80'den 120'ye çıkacak. Ne zaman? 2020 ortasında.

Metro bitmeden, 3. pist açılmadan ve TAV'ın Atatürk Havalimanı sözleşmesi bitmeden (ceza ödendi) niye açtınız?”
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