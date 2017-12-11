Üçüncü çeyrek büyüme rakamı %11.1 çıktı

Uzun süredir enflasyon, işsizlik ve büyüme rakamları gibi temel verileri manipüle ettiği dile getirilen TÜİK'in son açıkladığı rakamlara göre Türkiye bu oranla Hindistan ve Çin'i geride bırakmış oldu.







Gayrisafi yurtiçi hasılayı oluşturan faaliyetler incelendiğinde 2017 yılının üçüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre tarım sektörü toplam katma değeri %2,8, sanayi sektörü %14,8 ve inşaat sektörü %18,7 arttı.





Ticaret, ulaştırma, konaklama ve yiyecek hizmeti faaliyetlerinin toplamından oluşan hizmetler sektörünün katma değeri ise %20,7 arttı.





Takvim etkisinden arındırılmış GSYH zincirlenmiş hacim endeksi, 2017 yılı üçüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %9,6 arttı.





Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış GSYH zincirlenmiş hacim endeksi, bir önceki çeyreğe göre %1,2 arttı.





İkinci çeyrek yüzde 5,4 büyümüştü





Türkiye ekonomisinin 2017 yılı ikinci çeyrek büyümesi yüzde 5,1'den yüzde 5,4'e revize edildi. Yılın birinci çeyrek büyümesi ise yüzde 5,2'den 5,3'e çıkarıldı. Reuters'ın düzenlediği ankette 2017 büyümesinin yüzde 6,1 olarak kaydedilmesinin beklendiği aktarıldı. Hükümetin resmi beklentisi ise yüzde 5,5.



