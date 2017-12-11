Samanyolu Haber /Ekonomi / Üçüncü çeyrek büyüme rakamı %11.1 çıktı /11 Aralık 2017 10:47

Üçüncü çeyrek büyüme rakamı %11.1 çıktı

Türkiye İstatistik Kurumu ( TÜİK), üçüncü çeyrek büyüme rakamlarını açıkladı.Buna göre türkiye ekonomisi Temmuz-Ağustos-Eylül aylarını kapsayan üçüncü çeyrekte yüzde 11.1 oranında büyüdü.

SHABER3.COM

Uzun süredir enflasyon, işsizlik ve büyüme rakamları gibi temel verileri manipüle ettiği dile getirilen TÜİK'in son açıkladığı rakamlara göre Türkiye bu oranla Hindistan ve Çin'i geride bırakmış oldu.

Gayrisafi yurtiçi hasılayı oluşturan faaliyetler incelendiğinde 2017 yılının üçüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre tarım sektörü toplam katma değeri %2,8, sanayi sektörü %14,8 ve inşaat sektörü %18,7 arttı.

Ticaret, ulaştırma, konaklama ve yiyecek hizmeti faaliyetlerinin toplamından oluşan hizmetler sektörünün katma değeri ise %20,7 arttı.

Takvim etkisinden arındırılmış GSYH zincirlenmiş hacim endeksi, 2017 yılı üçüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %9,6 arttı.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış GSYH zincirlenmiş hacim endeksi, bir önceki çeyreğe göre %1,2 arttı.

İkinci çeyrek yüzde 5,4 büyümüştü

Türkiye ekonomisinin 2017 yılı ikinci çeyrek büyümesi yüzde 5,1'den yüzde 5,4'e revize edildi. Yılın birinci çeyrek büyümesi ise yüzde 5,2'den 5,3'e çıkarıldı. Reuters'ın düzenlediği ankette 2017 büyümesinin yüzde 6,1 olarak kaydedilmesinin beklendiği aktarıldı. Hükümetin resmi beklentisi ise yüzde 5,5.

Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Üçüncü çeyrek büyüme rakamı %11.1 çıktı Sonraki Haber >>

Asimilasyon değil Entergrasyon

Asimilasyon değil Entergrasyon

Zarrab işine nasıl bulaştırlar?

Zarrab işine nasıl bulaştırlar?

Dumanlı: Babacan kendi eliyle Süleyman Aslan'ı görevlendirdi

Dumanlı: Babacan kendi eliyle Süleyman Aslan'ı görevlendirdi

Rüşvetten gazeteciler de pay aldı mı?

Rüşvetten gazeteciler de pay aldı mı?

TRT "İsrail'in başkenti Kudüs" dedi ortalık karıştı

TRT

Cahiliye döneminde bile böyle zulüm yoktu

Cahiliye döneminde bile böyle zulüm yoktu

Biz buyuz !

Biz buyuz !

Hakan Atilla'nın sorgu görüntüleri ortaya çıktı

Hakan Atilla'nın sorgu görüntüleri ortaya çıktı

Eren Erdem: Kudüs Filistin’in diyorsunuz ama...

Eren Erdem: Kudüs Filistin’in diyorsunuz ama...

Onlar, fedakar insanlar, kahraman insanlar!..

Onlar, fedakar insanlar, kahraman insanlar!..
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
11:19:13