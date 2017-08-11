Üçok: Akar dahil komutanlar yargılanacak

Komutanlar yargılanacak





TSK'da 7 bin civarında subay ve astsubay ihraç edilmesine rağmen tasiyeyi yeterli görmeyen Üçok “Terör, Irak ve Suriye gerekçeleriyle TSK’daki F.... temizliği konusunda yeterli yol alınmadı. Ordudaki en güçlü grup F...’dür. Darbe yapacak yetkinliktedir" dedi. Üçok, iddia edildiği gibi Cemaat'e yakın subaylar hala TSK'da etkinse 'Neden sorumlu olarak görüldükleri 15 Temmuz'da görev almadılar?' sorusuna ise cevap vermedi.





Zengin çocuklarına çürük raporu vermekten yargılanan ve çete üyelerinin 'bamya' dediği Üçok 15 Temmuz'la ilgili Hulusi Akar ve emekli olan kuvvet komutanları ile ilgili 'yargılanacaklar' iddiasında bulundu:





"Komuta kademesinin 15 Temmuz sürecine gelinmesi aşamasında kusurlu olduklarına inanıyorum. Emrindeki insanları tanımayan komuta kademesi, yaptığı terfiler ve atamalar ile darbe teşebbüsünün önünü açmıştır. 250 vatandaşımızın şehit edilmesinde vebali ve suçları vardır. Önünde sonunda mutlaka yargılanacak ve hesap vereceklerdir. Her asker, suç işlenmiş ya da ihmal nedeni ile insanlar ölmüş ya da yaralanmış ise, bu suçu işleyen ya da ihmali bulunan Genelkurmay Başkanı olsa dahi yargılandığını bilecek ve aynı hataları tekrarlamayacaktır."





Hulusi Akar'ın görevden alınmamasını 'dere geçerken Cumhurbaşkanı at değiştirmek istemedi' şeklinde değerlendiren Üçok, Akar'ın kendisine dava açtığını söyledi. MİT Müsteşarı'nın da görevden alınması gerektiğini savundu:





"Bir değil iki dava ve sadece Sayın Genelkurmay Başkanı değil tüm Kuvvet komutanları dahil. Nedenine gelince ben komuta kademesinin darbe öncesi, darbe sırası ve sonrasında büyük hata ve suçları olduğuna inanıyorum ve bu inandıklarımı da söylüyorum. Ben hiçbir zaman yalan söylemedim. Doğru bildiklerimi anlattım. Bu ülkede benim gibi düşünen milyonlarca insan var. Yine söylüyorum bu komuta kademesi mutlaka yargılanmalıdır. Hazırlık safhası yaklaşık 6 ay süren darbe girişiminden haberi olmayan, haberi olduktan sonrada sanki hiçbir şey olmamış gibi evinde oturup Diyanet İşleri Başkanı ile beraber çorbaya kaşık sallayan MİT Müsteşarı mutlaka değiştirilmelidir."





GÜNCELLEME İTİRAFI





Hava Kuvvetleri savcısı olduğu dönemde Hizmet Hareketi'ne yönelik TSK'da cadı avı başlatan Ahmet Zeki Üçok bir de Ergenekon Balyoz sürecinde dijital delillerin sahteliğine gerekçe olarak gösterilen 'güncelleme'lerle ilgili itirafta bulundu.





"Sayın Tuncay Özkan tarafından 10 yıl 6 ay 21 gün sonra savcılığa teslim edilen flaş bellek F.. Ege Bölge İmamı Av. Bekir Bas tarafından hazırlanmıştır. Özkan tarafından teslim edilen flaş bellekte birçok general/amiralin ismi geçmesine rağmen niçin askeri savcılığa verilmemiştir? Herkes Özkan'ın getirdiği flash belleği biliyor. İçerisinde çok daha güncel ve ayrıntılı bilgiler içeren bir CD daha var. O nerede acaba?"