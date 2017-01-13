Samanyolu Haber /Gündem / Uçaktaki kavga bitmeyince İstanbul'a zorunlu iniş yaptı /13 Ocak 2017 20:28

Uçaktaki kavga bitmeyince İstanbul'a zorunlu iniş yaptı

Lübnan'ın başkenti Beyrut'tan Londra'ya giden Middle Eastern Airlines (Ortadoğu Havayolları) uçağında çıkan kavganın faturası ağır oldu.

Beyrut-Londra uçağında çıkan kavga İstanbul'da sonlandı!

Daily Mail'in haberine göre, yaklaşık 10 bin feet irtifada iki yolcu arasında çıkan kavga nedeniyle uçak İstanbul'a acil iniş yapmak zorunda kaldı.

Şoke eden olayın görüntüleri de yayımlandı. Videoda, daha genç olan yolcunun, yaşlı yolcuyu defalarca yumrukladığı görülüyor. Kavga eden iki adamı ayırmak için diğer yolcular da araya giriyor.

Beyrut'taki Refik Hariri Uluslararası Havalimanı'ndan İngiltere'nin başkenti Londra'ya gitmek için havalanan uçaktaki olayın Çarşamba günü yaşandığı bildirildi.
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