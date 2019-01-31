Samanyolu Haber /Dünya / Uçakların rüzgar ile imtihanı ! /31 Ocak 2019 11:38

Uçakların rüzgar ile imtihanı !

İngiltere'de sert rüzgarlar uçaklara zor anlar yaşattı

Uçakların rüzgar ile imtihanı

İngiltere'nin Newcastle şehrinde sert hava koşulları uçaklara zor anlar yaşattı. Sert rüzgardan etkilenen uçakların kalkışı ve inişi sırasında yaşanan denge kaybı tehlike yarattı.
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Uçakların rüzgar ile imtihanı

Uçakların rüzgar ile imtihanı

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