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Uçakların rüzgar ile imtihanı !
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Uçakların rüzgar ile imtihanı !
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31 Ocak 2019 11:38
Uçakların rüzgar ile imtihanı !
İngiltere'de sert rüzgarlar uçaklara zor anlar yaşattı
Uçakların rüzgar ile imtihanı
İngiltere'nin Newcastle şehrinde sert hava koşulları uçaklara zor anlar yaşattı. Sert rüzgardan etkilenen uçakların kalkışı ve inişi sırasında yaşanan denge kaybı tehlike yarattı.
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