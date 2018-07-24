Samanyolu Haber /Gündem / Uçaklarda el bagajında sıvı yasağı sona eriyor. Deneme uygulaması başladı /24 Temmuz 2018 11:04

Uçaklarda el bagajında sıvı yasağı sona eriyor. Deneme uygulaması başladı

Yolcuların uçaklara yanlarında 100 mililitreden fazla sıvıyla binmesini yasaklayan uygulama, yeni bir x-ray cihazıyla sonlanabilir. Deneme süresinin devam ettiği sistem ile sıvıların tehlike unsuru olup olmayacağı önceden belirlenebilecek.

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İngiltere’nin başkenti Londra’daki Heathrow Havalimanı’nda denenecek teknoloji, 3 boyutlu x-ray görüntüsü sağlıyor. Güvenlik görevlileri bu sayede eşyaları kabin valizlerinden çıkarmadan kontrol edebiliyor, patlayıcıları da tespit edebiliyor. Dünya çapında uçuşlarda sıvı yasağı uygulaması, 2006 yılında İngiliz polisinin ortaya çıkardığı “bir terör saldırısı planının” ardından alınmıştı. İngiltere Ulaştırma Bakanlığı, Heathrow’daki “az sayıda denemenin” 6-12 ay arasında bir süre devam etmesinin beklendiğini açıkladı.

BBC Türkçe’nin haberinde bir bakanlık sözcüsü, “İngiltere dünyada en katı kurallar uygulayan ülkelerden biri ve yolculara daha iyi bir uçuş deneyimi yaşatmak için yeni teknolojileri kullanma konusunda da liderlik ediyoruz. Eğer deneme başarılı olursa gelecekte yolcuların eşyalarını kabin valizlerinden çıkartmasına gerek olmayacak. Son teknolojinin nimetlerinden yararlanmak için uluslararası mevkidaşlarımızla işbirliği yapmaya devam ediyoruz” dedi.

Bilgisayarlı tomografi teknolojisi daha önce de Amsterdam ve New Yok’taki havalimanlarında da denenmişti. AB’nin yürütme organı olan Avrupa Komisyonu 5 yıl önce kıta çapındaki kısıtlamaların gelişen teknoloji ile önlenebileceğini umduğunu açıklamıştı. Mevcut kurallara göre yolcular 100 mililitreyi geçmeyen sıvıları şeffaf ve kilitlenebilir poşetler içinde taşımak zorunda. Bu sıvıların güvenlik kontrolünden geçerken kabin valizinden çıkarılması gerekiyor. Kurallar, küçük sıvı şişelerine saklanan likit patlayıcılarla uçakların havada düşürülebileceği endişesinin ardından getirilmişti.
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