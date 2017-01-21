Samanyolu Haber /Gündem / Uçak tuvaletindeki bomba notunu kabin memuru bırakmış! /21 Ocak 2017 15:26

Uçak tuvaletindeki bomba notunu kabin memuru bırakmış!

Türk Hava Yolları uçağına iki yıl önce bomba notu yazarak bırakan kabin memuru Emre Aslan için açılan dava sonuçlandı. Aslan'a hava aracının hareketinin engellenmesinden 5 yıl hapis cezası verildi.

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Emre Aslan, görevli olduğu THY’nin TK052 sefer sayılı İstanbul Atatürk – Tokyo Narita (Japonya) seferinin öncesinde uçağın tuvaletine ‘Last flight find the bomb – Son uçuş bombayı bulun’ yazılı not bırakmış, sonra da bu notu bulduğunu söyleyerek kokpitte pilotlara haber vermişti.

Bunun üzerine uçak seferden çekildi. Emniyet güçleri ve bomba imha ekipleri THY uçağında arama başlattı. Bu sırada panikleyen kabin memuru, notu uçağın tuvaletine attı. Polis kabin ekibi ve pilotların ifadesini aldı. Emre Aslan’ın şüpheli hareketleri dikkat çekti.

SUÇUNU İTİRAF ETTİ

Konu savcılığa bildirilirken Aslan, THY Kabin Hizmetleri Başkanlığı’na bomba notunu kendisinin bıraktığını itiraf eden bir mektup yazan Aslan’ın davası geçen yıl başladı. Bakırköy 40’ıncı Asliye Mahkemesi’nde hakkında açılan üç suçla ilgili olarak ailevi sıkıntılar geçirdiğini, iki defa intihara kalkıştığı, kendisine ücretsiz izin verilmediği, ve öç almak için bomba notunu bıraktığını bildirdi. 

Beşinci celsede biten mahkemede 5 yıl hapis cezası duruşmalardaki hal ve davranışları nedeniyle önce 4 yıl 2 aya indirildi. Yapılan indirimler sonucu sanığa verilen nihai ceza 2 yılın altında kaldığından ceza ertelendi. Aslan 5 yıl içinde bir suç işlemezse dava ortadan kaldırılacak.

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