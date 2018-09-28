Uçak pisti ıskalayıp göle indi

Papua Yeni Gine'nin Niugini Havayollarına ait uçağın sosyal medyada dolaşan fotoğraflarında hemen sahilin ilerisindeki sığ suya oturduğu görülüyor.







Uçaktaki 35 yolcu ile 12 mürettebatın hiçbirinin hayati durum teşkil eden bir yarasının bulunmadığı açıklandı.





BBC'ye açıklama yapan Chuuk Havalimanı müdürü Jimmy Emilio, "Uçak pistten yaklaşık 150 metre ilerideki lagüne indi." dedi.





Yolculardan durumu ağır olan kimse yok





Emilio, henüz kazanın nedeninin belirlenemediğini de söyleyerek, "İncelemeler yarın erken saatte başlayacak ama şu an havalimanı olağan akışına devam ediyor" şeklinde konuştu.





Havalimanı müdürü hastaneye kaldırılan yolculardan bazılarının hafif yaralı olduğunu da açıkladı.





Denize düşen uçak, ada devleti Mikronezya'nın Pohnpei adasından Papua Yeni Gine'ye uçuyordu.