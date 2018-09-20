'Uçak inerken uyumak kulağa kalıcı hasar verebiliyor'









Birçok kişi, ani yükseklik değişiminde kulaklarının patlayacak gibi olduğunu söylüyor.





Bu durum, kulağın dışındaki basınçla, iç basıncın eşit olmamasından kaynaklanıyor. Bu his, genellikle inişlerde ve ani irtifa değişimlerinde yaşanıyor.





'Esneyin ya da yutkunun'

Bu basıncı östaki borusunda ince bir kanal açarak dengelemek mümkün. Bunun için esnemek ya da yutkunmak gerekiyor. Bazı havayolu şirketleri bu nedenle inişten önce sakız ya da şeker dağıtıyor.





Ancak uzmanlara göre, uyku sırasında basınç dengelenmediği için östaki borusu tıkanabiliyor ve kulakta basınç travması meydana gelebiliyor.