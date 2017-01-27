Samanyolu Haber /Dünya / Uçak herkesin gözü önünde nehre çakıldı /27 Ocak 2017 00:02

Uçak herkesin gözü önünde nehre çakıldı

Batı Avustralya'daki Perth şehrinde düzenlenen Avustralya Günü töreni sırasında korkunç bir kaza yaşandı.

Uçak herkesin gözü önünde nehre çakıldı

Törende uçuş yapan uçak, binlerce izleyeceğinin gözü önünde Swan Nehri'ne burun üstü çakıldı. Deniz uçağı, yerel saatle 17.00 sıralarındaki gösteride nehre düştü.

2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kazanın ardından  Avustralya Günü için düzenlenecek havai fişek gösterilerinin, uçakta hayatını kaybeden pilot ve yolcuya saygı için iptal edildiği bildirilerek, vatandaşların tören alanını terk etmesi istendi.

Avustralya'nın ulusal bayramı sayılan ve  26 Ocak'ta kutlanan  Avustralya Günü, 1788'de  Britanya donanmasının Sidney koyuna  Britanya bayrağı çekildiği günün yıldönümü.
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Uçak herkesin gözü önünde nehre çakıldı

Uçak herkesin gözü önünde nehre çakıldı

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