Uçak havadayken sökülen motor kaplaması bir yolcu tarafından görüntülendi

USA Today gazetesinin haberine göre Frontier Havayolları'na ait Airbus 320 uçağı, Las Vegas'taki McCarran Uluslararası Havalimanı'ndan yerel saatle 7.00'de (TSİ 18.00) Florida'daki Tampa kentine gitmek üzere havalandı.

Ancak havalandıktan yalnızca birkaç dakika sonra uçağın içindeki yolcular, motorun kaplamasının söküldüğünü fark etti ve kabin görevlisine haber verdi.





Meydana gelen arıza nedeniyle pilot, Las Vegas'taki havalimanına dönmek zorunda kaldığı aktarıldı.





Olayda uçakta bulunan 171 yolcu ve 6 mürettebat yara almadan kurtuldu.