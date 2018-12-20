Samanyolu Haber /Ekonomi / Uçak biletlerine 'güvenlik ücreti' zammı /20 Aralık 2018 11:51

Uçak biletlerine 'güvenlik ücreti' zammı

DHMİ, işlettiği havalimanlarında yeni yıldan itibaren dış hat yolcularından kişi başına 1 ila 3 euro arasında değişen güvenlik ücreti alacak.

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Söz konusu ücret havayolu taşıyıcıları tarafından DHMİ'ye ödenecek. Bu nedenle de bilet fiyatlarında zam bekleniyor.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü (DHMİ), işlettiği havalimanlarından dış hat uçuşlarında 1 Ocak 2019 yılından itibaren her bir yolcu başına '1 ila 3 euro' arasında güvenlik ücreti alacak.

Yolcu güvenlik ücreti, havayolu taşıyıcıları tarafından DHMİ'ye ödenecek. Havayolu şirketlerinin bilet fiyatlarına ücreti yansıtması bekleniyor.

Ücretlendirmede hava taşıyıcıları ya da anlaşma yaptıkları yer hizmet kuruluşlarının DHMİ'ye vereceği Yolcu ve Yük Bildirimi veya diğer ilgili belgelerdeki beyanları esas alınacak. Adana, Erzurum, Gaziantep, Hatay, Kayseri ve Trabzon havalimanlarındaki dış hat yolcusu için belirlenen güvenlik ücreti her bir yolcu başına 3 euro olarak belirlendi.

Dış hat uçuşlarında 1 euro alınacak havalimanları şöyle:

Adıyaman, Ağrı, Amasya Merzifon, Balıkesir Koca Seyit, Batman, Bingöl, Bursa Yenişehir, Çanakkale, Denizli Çardak, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Iğdır, Isparta, Kahramanmaraş, Kapadokya, Kars, Kastamonu, Kocaeli, Konya, Malatya, Mardin, Muş, Ordu Giresun, Samsun Çarşamba, Siirt, Sinop, Sivas, Şanlıurfa GAP, Şırnak, Tekirdağ Çorlu, Tokat, Uşak, Van ve yıl içinde dış hat trafiğine açılacak havalimanları için ise dış hat yolcuları için 1 euro olarak ücretlendirildi.
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