Samanyolu Haber /Ekonomi / Uçak bileti fiyatı %106 arttı /06 Haziran 2018 09:39

Uçak bileti fiyatı %106 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, yıllık tüketici fiyatında yüzde 106 ile en çok artan ürün, uçak biletleri oldu.

SHABER3.COM

Airlinehaber’de yer alan habere göre, geçen yılın mayıs ayında 393 lira olan ortalama uçak bileti fiyatı, bu yılın aynı ayında yüzde 106 oranında artarak 811 liraya yükseldi.

Yıllık tüketici fiyatı en çok artan ikinci ürün ise yüzde 58 ile kuru soğan oldu.

Öte taraftan, yurt içine yapılan bir hafta veya daha uzun süreli turların (paket tur) fiyatı yüzde 24 oranında artarken, yurt dışına yapılan bir hafta veya daha uzun süreli paket turlardaki fiyat artışı yüzde 9.82 olarak açıklandı.

TÜİK’in verilere göre, Umre’ye gidiş ücreti ise yüzde 6.85 oranında arttı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Uçak bileti fiyatı %106 arttı Sonraki Haber >>

İşkence ile hukuki mücadelede nelere dikkat edilmeli?

İşkence ile hukuki mücadelede nelere dikkat edilmeli?

Dr. Özyavuz intihar etmedi, işkenceyle öldürüldü

Dr. Özyavuz intihar etmedi, işkenceyle öldürüldü

'İttifak yasası ve %50+1 için bin pişman'

'İttifak yasası ve %50+1 için bin pişman'

Barlas'tan Erdoğan'ın diplomasıyla ilgili beyin yakan yorum

Barlas'tan Erdoğan'ın diplomasıyla ilgili beyin yakan yorum

Başbakan döktüğü kahveyi eline paspas alıp temizledi

Başbakan döktüğü kahveyi eline paspas alıp temizledi

MİT ve Ankara Başsavcılığı BYLOCK`ta evrakta sahtecilik yapıyor`

MİT ve Ankara Başsavcılığı BYLOCK`ta evrakta sahtecilik yapıyor`

AKP Bedelli Askerliği seçim malzemesi yapmaya devam ediyor

AKP Bedelli Askerliği seçim malzemesi yapmaya devam ediyor

Tunuslu futbolculardan maç sırasında oruç açma taktiği

Tunuslu futbolculardan maç sırasında oruç açma taktiği

Otomobiliyle gömüldü

Otomobiliyle gömüldü

AKP'li Başkan oy vermeyecek olanları işten atacak

AKP'li Başkan oy vermeyecek olanları işten atacak
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
10:33:57