Samanyolu Haber /Dünya / Uçağıyla kaybolan futbolcu son anda ses kaydı göndermiş: Çok korkuyorum baba /23 Ocak 2019 13:01

Uçağıyla kaybolan futbolcu son anda ses kaydı göndermiş: Çok korkuyorum baba

Transfer olduğu Cardiff'e uçarken uçağı kaybolan ve hayatından umut kesilen Emiliano Sala'nın başına gelecekleri anlayarak yakınlarına gönderdiği son sesli mesaj yayımlandı.

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Fransa'nın Nantes takımından İngiltere'nin Cardiff takımına transfer olan Arjantinli futbolcu Emiliano Sala'yı Galler'in başkentine taşıyan tek motorlu uçağın Manş Denizi üzerinde kaybolması futbol dünyasını üzdü.  

Polis yetkililerinin hayatta kalma şansının az olduğu açıklamalarına rağmen bugün arama çalışmalarına yeniden başlanıldı.

Deutche Welle Türkçe, Sala'nın başına gelecekleri anlayarak yakınlarına gönderdiği son mesajın yayımlandığını duyurdu.

Arjantinli futbolcu, babasına dinletilmek üzere ilettiği sesli mesajında şöyle diyor:

"Parçalara ayrılacak gibi görünen bir uçaktayım. Cardiff'e gidiyoruz. Benden 1,5 saat içinde haber almazsanız… Beni aramak için birini gönderip göndermeyeceklerini bilmiyorum. Çünkü zaten beni bulamayacaklar. Çok korkuyorum baba…"

Yaklaşık bir dakikalık ses kaydının dökümünü Arjantin gazetesi Clarin yayınladı.

Futbolcunun babası Horacio Sala da mesajın doğru olduğunu teyit etti.

Arjantin televizyonu C5N'ye konuşan Sala'nın annesi Mercedes Taffarel, oğlunun bindiği uçağın, Cardiff City'nin Kıbrıslı Türk başkanı Mehmet Dalman'a ait olduğunu söyledi.

Dalman, uçağın kaybolmasının ardından, Arjantinli futbolcuyla ilgili haberler nedeniyle son derece kaygılı olduklarını belirtip "Sala'nın güvenliğinden endişe ediyoruz" demişti.
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