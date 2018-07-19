Samanyolu Haber /Dünya / Uçağın düşüşünü yolcu içeriden kaydetti /19 Temmuz 2018 01:46

Uçağın düşüşünü yolcu içeriden kaydetti

Güney Afrika’da düşen uçağın yolcusu, düşüş anını kameraya kaydetti.

Uçağın düşüşünü yolcu içeriden kaydetti

Uçağın solundaki pencerenin yanında oturan yolcu, motorun yanmaya başladığı ve uçağın hızla düşmeye başladığı anı kamerada kayıt altına aldı.

Yolcu, "Durum giderek kötüleşiyor. Her şey çok kötü" dedi.

Görüntüde bir süre sonra ekran kararıyor, darbe sesi duyuluyor, ardından dumanlar içinde uçağın salonu görülüyor. Daha sonra da yolcular tahliye edilmeye başlıyor.

Uluslararası sefer gerçekleşen yolcu uçağı, 10 Temmuz Salı günü, Pretoria yakınında düşmüştü. Kazada 2 kişi hayatını kaybederken 20 kişi de yaralanmıştı.
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