Uçağın düşüşünü yolcu içeriden kaydetti

Uçağın solundaki pencerenin yanında oturan yolcu, motorun yanmaya başladığı ve uçağın hızla düşmeye başladığı anı kamerada kayıt altına aldı.







Yolcu, "Durum giderek kötüleşiyor. Her şey çok kötü" dedi.





Görüntüde bir süre sonra ekran kararıyor, darbe sesi duyuluyor, ardından dumanlar içinde uçağın salonu görülüyor. Daha sonra da yolcular tahliye edilmeye başlıyor.





Uluslararası sefer gerçekleşen yolcu uçağı, 10 Temmuz Salı günü, Pretoria yakınında düşmüştü. Kazada 2 kişi hayatını kaybederken 20 kişi de yaralanmıştı.