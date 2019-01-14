Samanyolu Haber /Dünya / Uçağa kokpit camından girmeye çalışan pilotun zor anları /14 Ocak 2019 19:49

Uçağa kokpit camından girmeye çalışan pilotun zor anları

İngiltere'de çekilen görüntülerde, bir pilotun kokpite biniş sırasında nedeni tam bilinmeyen bir sebepten ötürü uçağın kapıları yerine kokpit camını kullandığı görülüyor. Bir başka pilot tarafından kaydedilen ve ‘İşe geç kaldığınızda ve anahtarlarınızı unuttuğunuzda' notuyla paylaşılan video kısa zamanda sosyal medyanın gündemine oturdu.

İşte uçağa kokpit camından girmeye çalışan pilot

Uçağa kokpit camından binmeye çalıştığı sırada kaydedilen görüntüleri sosyal medyada ‘İşe geç kaldığınızda ve anahtarlarınızı unuttuğunuzda' notuyla paylaşılan pilot sosyal medyanın dilinden kurtulamadı.

İngiltere'nin başkenti Londra'daki Heathrow Havalimanı'nda kaydedilen görüntülerde, bir pilotun açık kokpit camından bir ayağını içeri uzattığı ve daha sonrasında sol kolunun yardımıyla kendisini kokpitin içerisine çekmeye çalıştığı görülüyor.

Ancak tam o sırada pilotun üzerinde durduğu platform hareket edince pozisyonu kaybettiği ve içeriye girme denemesinin başarısızlığa uğradığı görüntülere yansıyor

Kokpite girebilmek için tekrardan bir hamle yapan pilotun yardımına yetişen diğer bir pilotun meslektaşının kokpite girebilmesi için platforma çıktığı görülüyor.

British Airways'de (İngiliz Havayolları) görev yapan ‘Jonny the Pilot' isimli Twitter kullanıcısı bir pilot tarafından paylaşılan görüntüler sonrası olay hakkında birçok yorum yapıldı.

Pilotların uçağa biniş şeklinin normal bir uygulama olup olmadığını soran bir kullanıcıya cevap veren diğer bir Twitter kullanıcısı, "Sadece diyebilirim ki, bu şekilde uçağı binmelerinin sebebi; kabin içerisindeki kurşungeçirmez kapının kilitli kalması ve pilotlarında kapıyı açmak için gerekli olan kodu hatırlamıyor olmaları olabilir" şeklinde bir yorumda bulundu.

Çeşitli konularda hizmet veren 130'dan fazla soru-cevap sitesini bir araya getiren site ağı Stack Exchange'in sitesinde kokpite girişte anahtar kullanımına ilişkin şu ifadelere yer veriliyor:

"Küçük uçaklardan bazılarının kokpitlerine anahtarla girilebilse de bu çoğu diğer küçük uçak için geçerli bir durum değil. Daha büyük uçaklarda ise kokpite girişte anahtar kullanımı küçük uçaklara göre çok daha az."
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