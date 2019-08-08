Uçağa en çok hangi millet biniyor?

IATA’nın yayınladığı rapora göre, seyahat vasıtası olarak uçak seçenlerin sayısı geçtiğimiz 2018 yılında yaklaşık yüzde 7 artarak 4.4 milyar olarak gerçekleşti.







Dünya’da uçakla en fazla seyahat edenler ise İngilizler oldu. Geçtiğimiz yıl en az 126 milyon İngiliz uçakla diğer ülkelere gitti. Bunun, toplam yolcu sayısının yüzde 8.6’sına tekabül ettiği kaydedildi.





İkinci sırada, 111.5 milyon yolcu ile ABD geliyor. 97 milyon yolcuyla Çin üçüncü oldu.





İlk beşe ayrıca, en az 94 milyon ile Almanya ve yaklaşık 60 milyon yolcu ile Fransa girmeyi başardı.





Uzmanlar, seyahat vasıtası olarak uçak seçenlerin sayısında artışı, düşük bütçeli havayollarına artan ilgiye bağlıyor. Geçtiğimiz yıl düşük bütçeli havayollarına talepte yüzde 13.4’lük artış gözlemlendi.