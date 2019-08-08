Samanyolu Haber /Dünya / Uçağa en çok hangi millet biniyor? /08 Ağustos 2019 12:17

Uçağa en çok hangi millet biniyor?

Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği’nin (IATA) verilerine göre İngiltere, ABD ve Çin, vatandaşları en fazla seyahat eden ülkelerin başında geliyor.

SHABER3.COM

IATA’nın yayınladığı rapora göre, seyahat vasıtası olarak uçak seçenlerin sayısı geçtiğimiz 2018 yılında yaklaşık yüzde 7 artarak 4.4 milyar olarak gerçekleşti.

Dünya’da uçakla en fazla seyahat edenler ise İngilizler oldu. Geçtiğimiz yıl en az 126 milyon İngiliz uçakla diğer ülkelere gitti. Bunun, toplam yolcu sayısının yüzde 8.6’sına tekabül ettiği kaydedildi.

İkinci sırada, 111.5 milyon yolcu ile ABD geliyor. 97 milyon yolcuyla Çin üçüncü oldu.

İlk beşe ayrıca, en az 94 milyon ile Almanya ve yaklaşık 60 milyon yolcu ile Fransa girmeyi başardı.

Uzmanlar, seyahat vasıtası olarak uçak seçenlerin sayısında artışı, düşük bütçeli havayollarına artan ilgiye bağlıyor. Geçtiğimiz yıl düşük bütçeli havayollarına talepte yüzde 13.4’lük artış gözlemlendi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Uçağa en çok hangi millet biniyor? Sonraki Haber >>

New York’ta panik: Motosiklet sesini silah sesi sanınca izdiham çıktı

New York’ta panik: Motosiklet sesini silah sesi sanınca izdiham çıktı

Bu cehennem çukuru projenin sadece 10'da biridir!

Bu cehennem çukuru projenin sadece 10'da biridir!

Yağmurda hızlı gitmek her zaman tehlikelidir!

Yağmurda hızlı gitmek her zaman tehlikelidir!

Para ödemeden kaçan TIR'ın 3 tekerleği patladı

Para ödemeden kaçan TIR'ın 3 tekerleği patladı

AKP'li vekil Tolga Ağar: Cumhurbaşkanı denince bize Allah gibi geliyor

AKP'li vekil Tolga Ağar: Cumhurbaşkanı denince bize Allah gibi geliyor

AKP’li vatandaş zamlara böyle isyan etti!

AKP’li vatandaş zamlara böyle isyan etti!

'Kaçırılan 4 kişiye hazırlanmış beyanlar zorla imzalatılacak'

'Kaçırılan 4 kişiye hazırlanmış beyanlar zorla imzalatılacak'

Eşinin son anlarını izlerken neler hissetti?

Eşinin son anlarını izlerken neler hissetti?

Sen hapisteki kaçıncı bebeksin Damlam!

Sen hapisteki kaçıncı bebeksin Damlam!

Yıldırım'dan vatandaşa ilginç cevap!

Yıldırım'dan vatandaşa ilginç cevap!
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
15:39:48