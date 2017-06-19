Samanyolu Haber /Dünya / Üç ülkenin Katar vatandaşlarına verdiği süre doldu /19 Haziran 2017 09:22

Üç ülkenin Katar vatandaşlarına verdiği süre doldu

Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn'in, Katar'daki vatandaşlarına geri dönmeleri ve kendi topraklarında yaşayan Katarlılara ülkelerini terk etmeleri için tanıdığı süre sona erdi.

SHABER3.COM

Suudi Arabistan, BAE ve Bahreyn’in, 5 Haziran’da Katar’la tüm diplomatik ilişkilerini kestiklerini duyurması, bu ülkedeki vatandaşlarına geri dönmeleri için çağrı yapması ve kendi topraklarındaki Katarlılara da ülkelerini terk etmeleri için tanıdığı 14 günlük süre, bu ülkelerin yerel saatiyle 24.00’te son buldu.
Bu üç ülkenin vatandaşı olup ülkelerine dönenler ile bu ülkelerde yaşayıp da Katar’a dönenlerin sayısı tam olarak bilinmiyor.
Bununla birlikte Katar’daki İnsan Hakları Ulusal Komitesi, daha önce yayımladığı raporda, Katar’da bu ülkelerin vatandaşı olan 11 bin 387 kişinin bulunduğunu, bu ülkelerde ise bin 927 Katarlının olduğunu açıklamıştı.
<< Önceki Haber Üç ülkenin Katar vatandaşlarına verdiği süre doldu Sonraki Haber >>

Erdoğan, 176 gazeteci ile ilgili 'mütalaa'sını sundu

Erdoğan, 176 gazeteci ile ilgili 'mütalaa'sını sundu

Kişi başına düşen milli gelirin 135 bin dolar olduğu ülkeye 71 uçak dolusu yardım

Kişi başına düşen milli gelirin 135 bin dolar olduğu ülkeye 71 uçak dolusu yardım

THY uçağında skandal darp görüntüsü

THY uçağında skandal darp görüntüsü

Her Firavun'un bir Musa'sı vardır, 20 Temmuz darbecisi bunu sakın unutmasın!

Her Firavun'un bir Musa'sı vardır, 20 Temmuz darbecisi bunu sakın unutmasın!

Zehirlenen askerler: Kışlaya dönünce bizi dövecekler

Zehirlenen askerler: Kışlaya dönünce bizi dövecekler

Saray'ın danışmanı S.Arabistanı tehtit etti...

Saray'ın danışmanı S.Arabistanı tehtit etti...

ABD yeni tutuklama listesi yayınladı

ABD yeni tutuklama listesi yayınladı

Manisa'da yine askerler zehirlendi

Manisa'da yine askerler zehirlendi

Canlı yayında Hizmet Hareketi gönüllülerine suikast çağrısı

Canlı yayında Hizmet Hareketi gönüllülerine suikast çağrısı

Kadir Gecesini yakalamak için....

Kadir Gecesini yakalamak için....
yolum kaderim
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
10:46:30