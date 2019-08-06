Üç hâkimden skandal karar

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) hükümetinin hukuku ne kadar içler acısı bir hale getirdiğini gözler önüne seren bir karar ortaya çıktı.





Ankara 22'nci İdare Mahkemesi, Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile meslek ihraç edilenlerin memuriyete iadesiyle ilgili skandal bir karara imza attı.





BERAAT ETSE DAHİ MEMURİYETE DÖNEMEZ!





İdare mahkemesi, davacının hakkında açılmış ceza davasından berat etmesinin dahi memuriyete iade için kâfi olmadığını belirtti.





28 Mayıs 2019 tarihli kararda "dünyevi ve uhrevi faydalar hali ile irtibatın bulunması" gibi ne anlama geldiği bilinmeyen bir cümle karara gerekçe olarak gösterildi.





Kararın altında Mahkeme Başkanı Osman Ertan, üyeler Cemile Şahin Güngör ve Öner Tunç’un imzası var.





Tr724'ün yayımladığı mahkeme belgesi hukukun içler acısı halini gözler önüne serdi.





MAHKEME KARARINDA GEÇEN İFADELER "HUKUK BİTTİ" DEDİRTTİ

2019/1111 karan numaralı belgede şu ifadeler yer aldı: “… dünyevi ya da uhrevi faydalar umma hali ile irtibat; yani bir çıkar ilişkisi nedeniyle gönüllü veya gönülsüz kendi davranışlarını bireysel iletişim yoluyla ya da yazılı ve görsel basın, sosyal medya paylaşımları üzerinden gelen mesajları dikkate alarak belirleme hali de kamu görevinden çıkarmanın hukuki gerekçeleri arasında sayılmıştır."





Karar gerekçesinde, "Bu nedenle ilgililer hakkında ceza yargılamasında üyelik suçlamasıyla açılan davada berat kararı verilmiş olsa dahi, idari yargı yeri irtibat ve iltisak unsurları yönünden de işlemi incelemek zorunda olduğundan davacının iddiasına itibar edilmemiştir.” denildi.