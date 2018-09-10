Samanyolu Haber /Gündem / 'Üç büyük market zincirindeki etler şarbon nedeniyle toplatıldı' /10 Eylül 2018 09:20

'Üç büyük market zincirindeki etler şarbon nedeniyle toplatıldı'

Türkiye çapında faaliyet gösteren 3 büyük marketten ithal etlerin şarbon şüphesiyle toplatıldığı öğrenildi..

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Kurban Bayramı'ndan bu yana görülen şarbon vakaları Ankara ve İstanbul’da yoğunlaştı. Yurt genelinde yaklaşık 130 kişinin şarbona yakalandığı ve Türkiye çapında faaliyet gösteren 3 büyük marketten ithal etlerin şarbon şüphesiyle toplatıldığı bildirildi.

Odatv'nin haberine göre, Et ve Süt Kurumu’nun Brezilya’dan ithal ederek Ankara’ya getirdiği büyükbaş hayvanlarda şarbon hastalığı görülmesinin ardından İstanbul, Kocaeli ve Trabzon’da da şarbon vakaları tespit edildi. Şarbonlu bölgeler karantinaya alınırken Ankara ve İstanbul’da şarbon alarmı verildiği öğrenildi. Edinilen bilgiye göre, Ankara’da bir acil serviste şarbon nedeniyle karantina uygulanırken, yurt genelinde yaklaşık 130 kişide şarbon görüldü. Şarbonun, hasta hayvan ve kana temas ve et tüketimi yoluyla bulaştığı bildirilirken, Türkiye çapında şubeleri bulunan 3 büyük markette satılan ithal etlerin şarbon riski nedeniyle toplatıldığı iddia ediliyor.
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