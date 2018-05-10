Samanyolu Haber /Ekonomi / Üç ayda 379 bin kişi banka borcu takibine alındı /10 Mayıs 2018 11:26

Üç ayda 379 bin kişi banka borcu takibine alındı

Kredi ve kart borcundan dolayı yılın ilk çeyreğinde 379 bin kişi yasal takibe alındı.

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Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi’nin, Negatif Nitelikli Bireysel Kredi ve Kredi Kartı Mart 2018 Raporu’na göre; yılın ilk çeyreğinde bireysel kredi ve kredi kartı borcundan yasal takibe alınan kişi sayısı yılın ilk çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 5.0 azalarak 379 bin kişi oldu.

Yılın ilk çeyreğinde, bireysel kredi kartı borcundan dolayı yasal takibe alınan kişi sayısı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 16 azalarak 222 bin kişi olurken, bireysel kredi borcundan dolayı yasal takibe intikal etmiş kişi sayısı ise aynı dönemde yüzde 7.0 artışla 220 bin kişi oldu.
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