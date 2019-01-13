Samanyolu Haber /Dünya / Üç ay önce Ortadoğu büyük tehlike atlatmış! /13 Ocak 2019 18:11

Üç ay önce Ortadoğu büyük tehlike atlatmış!

Geçtiğimiz eylül ayında Irak'ın başkenti Bağdat'a üç havan toplu ile düzenlenen saldırı sebebiyle ABD'nin İran'a karşı askeri operasyon seçeneğini masaya yatırdığı ortaya çıktı.

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Geçtiğimiz eylül ayında Irak'ın başkenti Bağdat'ta Başbakanlık Binası ve yabancı elçiliklerin bulunduğu Yeşil Bölge'ye üç havan topu ile saldırı düzenlenmişti.

Saldırının hemen ardından ABD Büyükelçiliği binasında siren sesleri duyulmuştu. Saldırının İran ile bağlantısı olduğu söylenen gruplar tarafından gerçekleştirildiği açıklanmıştı.

ABD merkezli haber sitesi The Wall Street Journal'da yer alan habere göre yaşanan olay sebebiyle ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton liderliğindeki Ulusal Güvenlik Konseyi, Pentagon'a İran'a karşı askeri harekat düzenleme seçeneği için Beyaz Saray'a bilgi vermesi talebinde bulundu. Gazetenin yeni ortaya çıkardığı bu talebin, Pentagon'da ve ABD Dışişleri Bakanlığı'nda endişeye yol açtığı belirtiliyor.

İsmini vermek isteyen ABD'li eski bir üst düzey yetkili, askeri harekat seçeneği talebinin herkesi şaşkına çevirdiğini söyledi.

ABD'li yetkililerin açıklamalarında göre Pentagon, Ulusal Güvenlik Konseyi'nin askeri harekat seçeneği talebini yerine getirdi. Fakat yetkililer teklifin Beyaz Saray'a iletilip iletilmediği, Trump'ın durumdan haberdar olup olmadığı ya da ABD'nin İran'a karşı saldırı planında ne denli ciddi olup olmadığı hakkında herhangi bir yorumda bulunmadı.
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