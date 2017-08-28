Uber'in yeni CEO'su belli oldu

Araç sahiplerine mobil uygulama aracılığıyla taksicilik imkanı sağlayan ABD merkezli Uber'in geçen haftalarda görevden uzaklaştırılan CEO'su Travis Kalanick'in yerine, 1978'deki İran İslam Devrimi'nin ardından ailesiyle birlikte ABD'ye gelen Dara Khosrowshahi getirildi.



Khosrowshahi'nin, şirketin geçen yedi yıl içinde hasar gören imajını yeniden düzeltmesi, çalışanların ve yatırımcıların yeniden güvenini kazanacak adımlar atması bekleniyor. ?

Kalanick, şirkette son dönemde artan taciz ve ayrımcılık suçlamalarının ardından şirketin yüzde kırkını elinde tutan hissedarları tarafından süresiz olarak görevden uzaklaştırılmış ve geçen ay istifa ettiğini açıklamıştı.