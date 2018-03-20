Uber'in sürücüsüz aracı kaza yaptı.. Bir yayanın ölümüne sebep oldu





ABD basınındaki haberlere göre, Arizona eyaletinin Tempe kentinde sürücüsüz araç testlerine devam eden Uber, bir kadına çarparak ölümüne neden oldu.





Tempe Polis Departmanı'ndan yapılan açıklamaya yer verilen haberlerde, yerel saatle 22.00 sularında karşıdan karşıya geçen ve henüz isminin açıklanmadığı kadına Uber'in sürücüsüz aracının çarptığı ifade edildi.





Söz konusu kadının karşıdan karşıya geçerken yaya şeridinin dışında olduğu bilgisine yer verilen açıklamada, kadının hastaneye kaldırıldığı ancak kurtarılamadığı kaydedildi.







