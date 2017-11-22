Samanyolu Haber /Gündem / UBER'e siber saldırı müşteri ve kullanıcı bilgileri çalındı /22 Kasım 2017 11:40

UBER'e siber saldırı müşteri ve kullanıcı bilgileri çalındı

İnternet üzerinden taksi hizmeti veren Uber, iki bilgisayar korsanının 2016 yılında 50 milyon müşterisine ve 7 milyon şoförüne ait kimlik bilgilerini çalmasını gizlediğini doğruladı. Haberi duyuran Bloomberg ajansı, Uber’in verilerin silinmesi için bilgisayar korsanlarına 100 bin dolar ödediğini öne sürdü. Bu iddia ise Uber tarafından doğrulanmadı.

UBER'e siber saldırı müşteri ve kullanıcı bilgileri çalındı



Ele geçirildiği kabul edilen ve silindiği söylenen veriler arasında milyonlarca kişinin adları ve soyadları ile e-mail adresleri ve cep telefonu numaraları bulunuyor. Uber Yönetim Kurulu Başkanı Dara Khosrowshahi, ele geçirilen bilgiler arasında banka hesap bilgileri ve sosyal güvenlik numaralarının olmadığını söyledi. Ağustos ayında göreve gelen Khosrowshahi, olayın sorumlularının işlerine son verildiğini açıkladı. Uber’in eski yönetim kurulu başkanı Travis Kalanick’in de geçen yıl siber saldırıdan haberdar olduğu ortaya çıktı.

Şirket, siber saldırıdan etkilenen şoförlerine bedava kredi izleme hizmeti verildiğini ve müşterilerinin de aynı hizmetten yararlanabileceklerini duyurdu, internet sitesinde bir açıklama yayımladı.

2009’da kurulan Uber’in merkezi, ABD’nin San Francisco şehri. ABD’de şirketler, önemli miktarda verinin ele geçirilmesiyle sonuçlanan siber saldırıları denetleyici kurumlara bildirmekle yükümlü. Uber, 2014 yılında da çok daha küçük çaplı bir siber saldırıyı ilgili kurumlara bildirmediği için 20 bin dolar para cezasına çarptırılmıştı
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