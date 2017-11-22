UBER'e siber saldırı müşteri ve kullanıcı bilgileri çalındı









Ele geçirildiği kabul edilen ve silindiği söylenen veriler arasında milyonlarca kişinin adları ve soyadları ile e-mail adresleri ve cep telefonu numaraları bulunuyor. Uber Yönetim Kurulu Başkanı Dara Khosrowshahi, ele geçirilen bilgiler arasında banka hesap bilgileri ve sosyal güvenlik numaralarının olmadığını söyledi. Ağustos ayında göreve gelen Khosrowshahi, olayın sorumlularının işlerine son verildiğini açıkladı. Uber’in eski yönetim kurulu başkanı Travis Kalanick’in de geçen yıl siber saldırıdan haberdar olduğu ortaya çıktı.





Şirket, siber saldırıdan etkilenen şoförlerine bedava kredi izleme hizmeti verildiğini ve müşterilerinin de aynı hizmetten yararlanabileceklerini duyurdu, internet sitesinde bir açıklama yayımladı.





2009’da kurulan Uber’in merkezi, ABD’nin San Francisco şehri. ABD’de şirketler, önemli miktarda verinin ele geçirilmesiyle sonuçlanan siber saldırıları denetleyici kurumlara bildirmekle yükümlü. Uber, 2014 yılında da çok daha küçük çaplı bir siber saldırıyı ilgili kurumlara bildirmediği için 20 bin dolar para cezasına çarptırılmıştı