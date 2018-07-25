Uber'e Londralı taksicilerden 1,25 milyar sterlinlik dava









Uber geçen sene Londra'da yasaklanmıştı ancak şirket faaliyetlerini devam ettirebilmek için geçtiğimiz aylarda hizmet lisansı aldı. Westminster Sulh Ceza Mahkemesi Uber’in Londra’da faaliyet gösterebilmesi için şirkete 15 aylık hizmet lisansı verdiğini açıklamıştı.





Londra'da 25 bin taksi şoförü, bağlı oldukları Lisanslı Taksi Sürücüleri Derneği (Licensed Taxi Drivers Association- LTDA) aracılığıyla açacakları davada en az 5 yıl boyunca Uber yüzünden kaybettikleri yaklaşık 10 bin Pound parayı geri talep edecek. Bu da yaklaşık 1,25 milyar sterlin gibi dev bir rakama tekabül ediyor.





Sky News'in raporuna göre LTDA’nın hukuk şirketi Mishcon de Reya’yla görüştüğü öne sürüldü. Ayrıca taksicilerin, İngiltere’nin yasal davalar için en büyük finansman sağlayıcısı olarak gösterilen Harbour Litigation Funding’le anlaşabileceği iddia edildi.









Londra'da taksi ücretleri oldukça yüksek. Bu sebeple uzun ve orta mesafelerde kaçak taksiler de oldukça yaygın. Uber firması taksi hizmetini ucuza veriyordu ancak lisansı olmadığı için geçtiğimiz sene kapatılmıştı.

Uber Danimarka, Macaristan ve Bulgaristan gibi Avrupa ülkelerinde tamamen yasaklanırken İtalya, Finlandiya, Fransa, İspanya, Yunanistan ve Hollanda da büyük kısıtlamalara maruz kaldı.





Avrupa Birliği’nin en yüksek yargı organı Avrupa Adalet Divanı geçtiğimiz Aralık ayında araç çağırma uygulaması olan Uber'in, taksi hizmeti veren bir şirket olduğuna hükmetmişti.





Şirket daha önce 2014 yılındaki bir siber saldırıyı ilgili kurumlara bildirmediği için ABD'de 20 bin Dolar para cezasına çarptırılmıştı.





Yaklaşık 55 milyar Dolar ile dünyanın en değerli akıllı telefon uygulamalarından biri olan Uber'e yönelik Avrupa'daki en büyük davayı 2014 yılında İspanya’nın Barcelona kentinde hizmet veren Elite Taxi açmıştı. Elite Taxi, Uber'in bir taşıma şirketi olarak kabul edilmesini, bu nedenle şirketin ülkedeki hukuki düzenlemelerle uyumlu olarak gerekli lisans ve izinleri alması gerektiğini iddia etmişti.