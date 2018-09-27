Samanyolu Haber /Dünya / UBER'e 148 milyon dolar ceza /27 Eylül 2018 11:13

UBER'e 148 milyon dolar ceza

2016’da 57 milyon sürücü ve müşterisinin bilgilerini çaldıran ve ardından hacker’lara fidye ödemeyi kabul eden Uber, ABD'de açılan dava sonucunda 148 milyon dolarlık para cezasını ödemeyi kabul etti.

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Habertürk'te yer alan habere göre, yolcularla sürücüleri mobil uygulama üzerinden buluşturan araç çağırma platformu Uber'e, ABD'de 148 milyon dolarlık ceza kesildi.

2016 yılında yaşanan veri sızıntısı nedeniyle Uber, 57 milyon sürücü ve müşterinin bilgilerinin çalındığını ve bu veriler için hacker'lara 100 milyon dolar ödeme yaptığını açıklamıştı.

Şirket, söz konusu olayla ilgili olarak ABD'de görülen davada, mahkemenin Uber'e kestiği 148 milyon dolarlık para cezasını ödemeyi kabul etti. New York Başsavcısı Barbara Underwood, Uber'e kesilen cezayla ilgili olarak, "Tüketici ve işverenlerin bilgilerini sızdıran şirketlere sıfır tolerans gösteriyoruz" dedi.

FİDYEYİ ÖDEDİ, CEZAYI DA YEDİ

2016'nın ekim ayında yapılan saldırıda hacker'lar büyük çoğunlu ABD'de olmak üzere dünyanın çeşitli yerlerindeki 50 milyonu aşkın Uber müşterisinin isimlerini, e-posta adreslerini ve telefon numaralarını çalmıştı.

Kullanıcıların kredi kartı bilgilerinin güvende olduğunu duyuran Uber, saldırganlar tarafından ele geçirilen yolcu ve sürücülerin kişisel bilgilerini geri almak için hacker'lara fidye ödemeyi kabul etmişti.

 
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