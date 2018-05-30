Samanyolu Haber /Gündem / UBER'den yeni düzenleme sonrası açıklama /30 Mayıs 2018 10:50

UBER'den yeni düzenleme sonrası açıklama

Taksicilerle gerilim yaşayan Uber'i de kapsayan yeni düzenleme sonrası şirketten açıklama geldi.

SHABER3.COM

Uber'in açıklamasında "Uzun vadeli sadık bir iş ortağı olarak Türkiye’ye sonuna kadar bağlıyız" denildi.

Uber'den yapılan açıklama şöyle:

"Türkiye'deki şehirlerin ulaşım seçeneklerini geliştirmek amacıyla tüm ilgili yerel paydaşlarla iş birliği içinde çalışmak istiyoruz ve uzun vadeli sadık bir iş ortağı olarak Türkiye'ye sonuna kadar bağlıyız."

NE OLMUŞTU?

Hükümet, taksici esnafı ile internet üzerinden taşımacılık hizmeti veren Uber arasında İstanbul’da yaşanan gerilimin ardından taksiciler lehine önemli bir adım atmıştı. Başbakan Binali Yıldırım’ın talimatıyla Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nde değişikliğe gidilmişti. Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelik değişikliğine göre, korsan taşımacılık yapan araç sahibinin, yolcu taşımacılığı için aldığı D2 yetki belgesine ilk tespitte 50 uyarı cezası verilecek. Bir yıl içinde iki defa aynı ihlali yaptığı tespit edilirse 2 yıl boyunca yetki belgesi iptal edilecek. 

Türkiye’de Uber şoförü sayısının 5 bine ulaşması, özellikle İstanbul’da 18.000'i bulan taksicilerle gerilimi yükseltmişti. Taksicilerin, Uber sürücülerini, müşteri gibi çağırarak dövmesine ilişkin örnekler arttı. İstanbul’da toplam plaka değeri 30 milyar lirayı bulurken, yıllık cirosu 5 milyar liraya yaklaşan taksi şoförleri, plaka sahibine aylık yaklaşık 7500 lira verdikten sonra kendi payını çıkarmak için pazarda başka rakip istemiyor.
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